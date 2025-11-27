運動雲

黑豹旗／高苑睽違6年闖4強！下一場強碰平鎮「沒在怕」

▲▼ 高苑工商睽違4年闖進4強 。（圖／記者王真魚攝）

▲高苑工商睽違6年闖進4強 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

中信盃黑豹旗青棒賽今（27）日進行8強賽，高苑工商在3局下由U18國手許書誠敲出關鍵2分打點安打，成功逆轉鶯歌工商，終場以2：1奪勝，相隔6年再度闖進4強。高苑教頭林樺慶賽後受訪時表示，全隊能再次踏進4強舞台，他替球員感到相當開心。

高苑在1局上先丟分，鶯歌靠許育傑保送、滾地球推進及陳鉅霖的內野安打先馳得點，取得1：0領先。高苑打線沉寂數局，直到3局下才展開反攻，洪貫祐中穿安打、范聖恩保送，羅佑旌短打造成滿壘無人出局，不過接連兩名打者遭三振，形成兩出局滿壘危機。許書誠在壓力下敲出左外野方向安打，一口氣送回2分，幫助球隊反超比分，也奠定勝基。

林樺慶指出，許書誠的安打是比賽勝負的關鍵，「前兩個打者都被三振，他把握住那個滿壘機會，把兩分打點打回來，影響非常大。」他坦言這場比賽能取勝並不容易，「這是選手夢寐以求的大賽，一路從預賽打上來，每場都不輕鬆。」

投手方面，高苑由吳壬睿先發，首局仍在適應比賽張力，失掉1分，不過之後逐漸穩定，主投3.2局被敲3安失1分。4局上鶯歌再度發動攻勢，一、二壘有人時，高苑啟用第二任投手陳昱勛，他成功抓下關鍵出局數，化解危機。陳昱勛全場後援3.1局被敲2安，無失分，表現亮眼。

林樺慶透露，陳昱勛在賽前就被點名要準備後援，「他今天比上一場好很多，不論球速、準度、變化球，都看得出來有調整回來。」他認為投手群能在失分後穩住比賽節奏，是球隊能贏球的重要因素。

接下來高苑將在4強賽強碰傳統強權平鎮高中。林樺慶表示，「我覺得沒有什麼好怕的，棒球是圓的，誰輸誰贏要打了才知道。」他進一步指出，球隊會把握明天調整日，提醒選手細節，全力準備下一場硬仗。

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

