徐翔聖等兵單抽空探望母校　資格賽獲滿滿養分盼明年更穩定

旅日養樂多燕子隊19歲右投徐翔聖徐翔聖返台處理兵役空檔，特地回到鶯歌工商為學弟加油，意外與昔日隊友變成「同學會」。回顧第一個完整球季，他坦言表現不如預期，最大問題是身體狀態不佳，出賽不足。他強調休賽季將把重點放在提升身體強度，盼明年能健康、穩定出賽，同時正等待補充兵役申請結果。

林鉑濬、曾偉喆、游承勳等人剛好都一起回來，形成「小型同學會」。徐翔聖笑說，「教練有問我會不會回來，以前的同學聽說會來，就把這天空下來，一起來。」

今年是旅日後第一個完整球季，徐翔聖坦言成績並不理想，但年初的經典賽資格賽帶來寶貴的經驗。

他在資格賽面對尼加拉瓜先發，年僅19歲便改寫中華隊最年輕先發紀錄，主投2局失2分（1分責失），完成生涯國際賽初登板。

回顧今年賽季，則都在二軍，累計出賽 6 場（1 場先發），合計 8.2 局，被敲 4 安、失 6 分（5 分責失），吞 1 敗，防禦率 5.19。

徐翔聖表示，「單看成績其實滿不理想，沒有很順利，但應該可以有很多地方再更好。資格賽是一個很大的經驗，怎麼把這些收穫帶進下一個球季，對我很重要。」

談到最不滿意的部分，他直言是健康，「今年身體狀態一直沒有很好，出賽場次不多，也沒有辦法丟太多量。」他坦言身體強度不足，造成投球負擔加重，也讓整體表現欠佳。

徐翔聖強調，休賽季的首要課題就是把身體練好，「明年希望可以比今年還要好，最重要的是穩定出賽。成績差強人意沒關係，但至少不要中途沒比賽、進傷兵名單，每週都要維持健康。」

徐翔聖目前仍在等兵單，他符合《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》，可因參加國際正式資格賽取得 12 天補充役資格。他也透露，至今尚未接獲明年經典賽的相關徵詢。

日前他在 IG 用日文向日本球迷致意，表示因兵役必須暫時返台，無法參加原定的球迷感謝祭，也向球迷致歉，「我會好好度過一個充實的休賽季，希望明年能以更健康、有精神的模樣再與大家見面。」

