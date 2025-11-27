運動雲

勇士輸還傷了柯瑞！右腿挫傷將照MRI　柯爾鬆一口氣原因曝

記者游郁香／綜合報導

勇士今（27）日在主場以100 比 104不敵勁敵火箭，更糟糕的是，天王柯瑞（Stephen Curry）在比賽末段遭撞傷，在終場前35秒跛行退場。球團賽後表示，柯瑞右腿股四頭肌挫傷，將接受核磁共振（MRI）檢查評估嚴重程度。

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士天王柯瑞遭逢右腿股四頭肌傷勢。（圖／達志影像／美聯社）

第2節後段，火箭中鋒森根（Alperen Şengün）替隊友設掩護時，左膝直接撞上柯瑞的大腿，讓他當場痛苦皺眉，走路明顯不適。隨著比賽推進，「咖哩大神」的跛行越來越明顯；比賽剩 2 分 47 秒，他試圖製造進攻犯規，與湯普森（Amen Thompson）發生碰撞，最後卻被判阻擋，隨即又在爭搶地板球時遭撞翻倒地。

終場前 35 秒，火箭新秀謝帕德（Reed Sheppard）兩罰1中，把差距拉開到5分，勇士喊出暫停。柯瑞與球隊運動醫學與表現總監塞布里尼（Rick Celebrini）在場邊進行長時間討論後，塞布里尼最終伸手指向板凳席，示意柯瑞無法再回到場上。

灣區天王一言不發、面色凝重地跛行走回球員通道。本場之前，柯瑞已連3戰砍下至少30分，但火箭強硬的防守完全封鎖了他，他此役僅拿下14分，合計13投4中、其中三分9投2中，還發生本季最多的7次失誤。

勇士若再度失去柯瑞，影響將極其巨大。總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「我們的輪換、我們的打法、我們要透過誰來發動進攻，所以我們只能看看狀況。」

▲▼勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞將接受MRI檢查，確認傷勢嚴重程度。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞本季因生病缺席3場、因腳踝問題再缺1場。勇士本季在沒有柯瑞的比賽僅拿下1勝4敗；隊史在他缺陣時的累計戰績則是92勝155敗，顯示他對球隊的重要性不言而喻。

不過柯爾也試圖帶來樂觀氛圍，「當我聽到是股四頭肌的傷時，其實有點鬆一口氣。總比腳踝或膝蓋好。希望他能快速恢復、沒事，但我們得撐住局面。」

關鍵字： NBA勇士柯瑞火箭柯爾Stephen Curry

