黑豹旗／高一胡冠威霸氣9上9下　國小一路追隨劉任右

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中劉任右(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信盃黑豹旗8強賽，平鎮高中展現強權實力，以10：0在5局提前扣倒彰藝，隊史連13屆闖進4強。此役最亮眼焦點之一，就是高一左投胡冠威。首次在黑豹旗扛下這麼關鍵的先發，他投出3局9上9下、4次三振的完美內容，完全壓制彰藝打線，為球隊定下勝基。

平鎮在第2局靠著曾乙喆安打，加上對手四壞、失誤與暴投，一口氣攻下5分；第3局再利用短打和安打串聯，單局灌進4分，火力強勢。胡冠威繳出3局完美內容後退場，由伍誠均、范博超接力，三人聯手完封對手，順利提前奪勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是高一新鮮人，胡冠威卻在大場面毫不怯場。他坦言，「沒有到不會緊張啦，難免會，最重要的是要知道怎麼克服，心態很重要。」

被問到是否屬於「人來瘋」型投手，他害羞笑說，「也可以吧。」總教練吳柏宏大讚他投球霸氣，他也爽快點頭，「對啊，算是比較霸氣。」

胡冠威從國小起最欣賞的投手就是高三學長劉任右，兩人從龜山國小、新明國中到平鎮高中，三級同隊。他直言，「從國小就追隨他，他哪裡進步，我就會去問；球速提升我也問；練球不懂的也會問。他都表現很好，目標就是一路跟著他。」

至於是否想超越學長？他笑回，「有啊……但太難超越了啦。」

針對本場9上9下的內容，胡冠威謙虛回應，「還好啦，也沒有特別追求三振，主要是讓對方打不好，三振就會慢慢出來。」

他表示目前對高中訓練強度相當適應，「在這裡滿開心的，不會覺得累，教練也有控制我的出賽。」

才高一就能扛起平鎮先發，小將胡冠威也給出自己的階段性藍圖，「高一就是循序漸進，希望高二、高三能夠進中華隊。」

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中胡冠威 。（圖／記者李毓康攝）