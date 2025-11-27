運動雲

>

黑豹旗／高一胡冠威霸氣9上9下　國小一路追隨劉任右

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中劉任右(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中劉任右(中)。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中信盃黑豹旗8強賽，平鎮高中展現強權實力，以10：0在5局提前扣倒彰藝，隊史連13屆闖進4強。此役最亮眼焦點之一，就是高一左投胡冠威。首次在黑豹旗扛下這麼關鍵的先發，他投出3局9上9下、4次三振的完美內容，完全壓制彰藝打線，為球隊定下勝基。

平鎮在第2局靠著曾乙喆安打，加上對手四壞、失誤與暴投，一口氣攻下5分；第3局再利用短打和安打串聯，單局灌進4分，火力強勢。胡冠威繳出3局完美內容後退場，由伍誠均、范博超接力，三人聯手完封對手，順利提前奪勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然是高一新鮮人，胡冠威卻在大場面毫不怯場。他坦言，「沒有到不會緊張啦，難免會，最重要的是要知道怎麼克服，心態很重要。」

被問到是否屬於「人來瘋」型投手，他害羞笑說，「也可以吧。」總教練吳柏宏大讚他投球霸氣，他也爽快點頭，「對啊，算是比較霸氣。」

胡冠威從國小起最欣賞的投手就是高三學長劉任右，兩人從龜山國小、新明國中到平鎮高中，三級同隊。他直言，「從國小就追隨他，他哪裡進步，我就會去問；球速提升我也問；練球不懂的也會問。他都表現很好，目標就是一路跟著他。」

至於是否想超越學長？他笑回，「有啊……但太難超越了啦。」

針對本場9上9下的內容，胡冠威謙虛回應，「還好啦，也沒有特別追求三振，主要是讓對方打不好，三振就會慢慢出來。」

他表示目前對高中訓練強度相當適應，「在這裡滿開心的，不會覺得累，教練也有控制我的出賽。」

才高一就能扛起平鎮先發，小將胡冠威也給出自己的階段性藍圖，「高一就是循序漸進，希望高二、高三能夠進中華隊。」

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中胡冠威 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中胡冠威 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 黑豹旗平鎮高中胡冠威高中棒球劉任右

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

中國聯賽5教頭陸續亮相！吳俊良、呂文生領軍　韓籍名將上海帶隊

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

沙子宸證實獲WBC徵詢　盼披國家隊戰袍：最想對決大谷

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

葉元之突問「如何對付大谷翔平」　李洋妙回：有運科

【誤把陰影當道路】賓士休旅閃大貨車　直衝農田4輪朝天

熱門新聞

中國CPB選秀今登場！前悍將外野手王詩聰獲指名　林益全免選秀

世界大賽憾負道奇　藍鳥豪砸7年65.6億簽下三振機器席斯

王維中傳自請戰力外？丁仲緯：沒有收到相關消息

睡夢中被叫醒！李灝宇曝進老虎40人名單心得　感覺「有點荒謬」

美專家給徐若熙好評「簽他當先發」　自由球員排名更勝日韓球星

7年78億災難級爛約迎終點　美媒曝天使、倫登洽談買斷最後一年合約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國CPB今選秀！前悍將外野手獲指名

2藍鳥7年65.6億簽下三振機器席斯

3王維中自請戰力外？丁仲緯沒收到消息

4李灝宇曝進老虎40人名單心得

5美專家給徐若熙好評「簽他當先發」

最新新聞

1海神胡瓏貿、邱子軒出任務陪弱勢長輩

2HBL預賽29日開打　年度口號「嘸咧驚啦」

3吳壬睿獲球探關注　近期刷新個人最速

4中華男籃世界盃資格賽戰力榜第5

5梁家榮親訪民和國中球隊　鼓勵受傷球員重返球場

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【籃球架垮掉】16歲籃球員練習中抓框，球架整座倒塌！

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【太香了❤】李珠珢跳KT巫師出局舞！

【怎麼對付大谷翔平？】葉元之突問　李洋妙回：有運科

5點起床！首度赴委員會備詢　運動部長李洋喊話：很緊張

李榮浩手牽手約會楊丞琳♥　一顆紅頭在澳洲街頭超顯眼

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

「Labubu⮕Katybubu」 凱蒂佩芮尖叫丟掉XD

【全船行李都遊走了】渡輪乘客甲板賞美景「驚見行李全漂走」

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366