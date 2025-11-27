稱被開除的獨行俠總管是「自己人」　戴維斯妙回是否歸隊戰湖人

▲戴維斯因傷缺席14場，獨行俠跌到西區倒數第2。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星長人戴維斯（Anthony Davis）本季因傷缺席多達14場比賽，獨行俠也一路跌到西區倒數第2。不過他復出的日子越來越近，而達拉斯「恰好」即將面對他的老東家湖人，對此他公開表示，「你們知道我想打哪一場，但目前還沒有做出決定。」

獨行俠在今年初以自家「基石」球星唐西奇（Luka Dončić）換來戴維斯，這筆交易被視為前總管哈里森（Nico Harrison）為強化防守的豪賭。然而戴維斯加入後就因內收肌拉傷倒下，接著連缺18場，達拉斯最終無緣季後賽，靠樂透籤幸運抽中狀元，選進天才新秀弗拉格（Cooper Flagg）。本季團隊表現依舊低迷，戴維斯又因左小腿拉傷缺席14戰，球隊戰績持續下探。

Asked Anthony Davis about his reaction to Nico Harrison’s firing:



“It was surprising more than anything. Nico’s my guy. He played a huge part in getting me here & wanting me to fulfill his vision that he saw. It was definitely tough. Me & him had a conversation. Me & (Mavs… pic.twitter.com/E2aKNR9kma — Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 26, 2025

戴維斯坦言，對哈里森月初被解僱感到相當震驚，「最主要就是驚訝。Nico是我信任的人，他在把我帶來（達拉斯）這件事扮演了重要角色，也希望我能實現他的願景。那確實很難受。」他透露已與哈里森和球隊老闆杜蒙（Patrick Dumont）深談，「這就是籃球的商業面。」

談到近來不斷升溫的交易傳聞，戴維斯保持冷靜，「拜託，你們把這搞得好像我們要上戰場一樣。這只是籃球，這些都是一部分……這不會影響我。我的工作是在場上做我該做的事、打球、帶領這支球隊。之後會發生什麼，就讓它發生。」

至於何時會回歸賽場，獨行俠主帥奇德（Jason Kidd）也鬆口，若戴維斯今日的訓練反應良好，他有望在29日作客湖人時復出，但目前仍被列為「出戰成疑」。戴維斯本人則告訴媒體，「你們知道我想打哪一場比賽，但目前還沒有做出決定。」

▲奇德證實戴維斯若訓練狀況良好，將有機會在對湖人時回歸。（圖／達志影像／美聯社）