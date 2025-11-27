黑豹旗／曾乙喆打擊仿效大谷雙安建功　吳柏宏曝「練球狂人」

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中曾乙喆。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽，平鎮以10：0提前擊敗彰藝高中，隊史連13屆闖進4強。本場比賽小高一曾乙喆再次扮演關鍵角色，2局敲出球隊全場第一支安打，點燃5分大局；3局又敲出帶有打點的安打，表現亮眼。總教練吳柏宏大讚，他不只打擊沉穩，心態成熟度也遠超同齡球員。

平鎮第2局僅靠曾乙喆的安打，加上對手四壞球、失誤與暴投，一口氣灌進5分；第3局再次靠安打與短打串連，單局再下4分，最終5局提前結束比賽。

年僅高一的曾乙喆，自預賽起多次敲出球隊關鍵安打，包含對陽明、秀峰高中等，都是他挺身扛起打線，今天再次貢獻打點，成為平鎮前段棒次的重要支撐。

談到曾乙喆，總教練吳柏宏滿是欣賞，「他從這幾場比賽都打出關鍵安打，今天第一分也是他打的。他的心態真的很棒，跟劉桓宇一樣很冷靜，看到喜歡的球就積極出棒，不會亂揮。」

吳柏宏透露，曾乙喆在訓練態度上更是值得學習，「他跟劉桓宇一樣，除了球隊訓練外，休息時間也自己在做訓練、做體能。幾乎無時無刻都在球場，除了睡覺以外都在練。」

因為剛升上高一，吳柏宏表示，目前主要是以打擊為主，守備位置是左外野，「他國中投得比較多，目前投球先暫停，但未來還是會讓他兩邊都接觸。」

曾乙喆在受訪時坦言，他原本沒有在黑豹旗的先發名單裡，但教練給了機會，他全力抓緊，「可以試試看自己，教練讓我上來，就是相信我，我要盡量回報。」

談到打擊風格，他形容自己是「需要信心」的打者，「給自己多一點信心，就不會對打擊產生畏懼，要更大膽出棒。」

被問到喜歡投球還是打擊，他笑說，「投打都喜歡，但打擊比較喜歡一點，因為打擊是高失敗率的運動，如果敲出安打很有成就感。」

至於心中的學習對象，曾乙喆毫不猶豫回答：「大谷翔平。」打擊是否因此有仿效對方，他笑說，「算是有吧，會看他的打擊姿勢。」