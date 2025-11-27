運動雲

黑豹旗／平鎮5局扣倒彰藝闖4強　吳柏宏大讚胡冠威：場面越大越敢投

▲▼ 2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中胡冠威 。（圖／記者李毓康攝）

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，平鎮高中胡冠威 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

中信盃黑豹旗8強賽今（27日）登場，平鎮高中火力兇猛，以10：0在5局提前擊敗彰藝高中，隊史連續13屆闖進4強。此役先發的高一左投胡冠威繳出亮眼內容，3局投出9上9下、4次三振無失分，獲得總教練吳柏宏高度讚賞。

平鎮第二局僅靠1支安打就灌進5分，靠著四壞、失誤與暴投串連攻勢；第三局再以安打、短打施壓，再添4分，第五局補上保險分，順利在五局結束比賽。胡冠威3局完投後，伍誠均、范博超各中繼1局，聯手完封對手。

胡冠威是今年U15亞洲青少棒賽冠軍隊投手，升上高中後成為平鎮重要的投手新血。吳柏宏表示，胡冠威雖然才高一，但逐漸展現成熟球風，「他就是有大將之風的投手。」

吳柏宏透露，球隊對他出賽狀況始終保持控管，「他到高中才一年，我們的安排都很謹慎。黑豹旗第一場他有投，之後我們都讓他休息，就是要放在這場關鍵戰役。」

談到胡冠威的特質，吳柏宏說，「他敢對決、敢面對打者，場面越大，他越敢投。他需要的是控制情緒，控制球數。用現在這樣的方式投球，對他未來會很有幫助。」

▲▼2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，彰藝高中止步八強。（圖／記者李毓康攝）

▲彰藝高中止步八強。（圖／記者李毓康攝）

被問到如何規劃這位高一王牌的訓練與培養，吳柏宏說，高一球季與暑期賽事密集，團隊會避免過度使用，「球數會隨訓練慢慢增加，出賽頻率我們也都在管控。他是隊上的主力投手之一，但不會讓他負擔太重。」

平鎮從黑豹旗創辦至今，已連續13屆打進4強，是該賽事最穩定的強權。吳柏宏坦言，「這真的不簡單。」除了籤運，也仰賴球員多年維持的穩定性。

「黑豹旗是一場定生死，瞬息萬變。球員從以前到現在情緒都不會起伏太大，這是我們隊的文化。我們一直提醒他們，不管比賽結果如何，不要因為一個當下情緒太大。」

本屆平鎮一年級新生實力相當好，吳柏宏點頭肯定，「水準真的蠻高，甚至還有一些沒報名進黑豹旗的，他們的能力也很好。」他認為，隊內競爭強，自然能讓球隊變得更好，「當你有很多好手彼此競爭，整體戰力一定會越來越強。」

