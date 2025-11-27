雲豹能源連4年挺黑豹旗！趙書閔4度受邀開球　喊話明年挑戰不落地

▲2025第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，雲豹能源總經理趙書閔為八強賽事開球。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／新北報導

雲豹能源長期投入黑豹旗支持高中棒球，積極推動ESG（環境、社會、公司治理）理念，以實際行動支持學生運動。今年再度由總經理趙書閔受邀擔任開球嘉賓。這已是她第4次登上黑豹旗投手丘，笑稱自己「滿有經驗了」，更透露四年之中有兩年都是替平鎮高中開球，直呼「跟平鎮很有緣」。

趙書閔笑說，雖然今年是第一次來到新莊棒球場，但黑豹旗開球對她來說已不是新鮮事，「之前在黑豹旗開過三次，今年第四次，所以算是滿有經驗的。」

她說，「四年裡面有兩年是在平鎮出賽時開球，真的滿有緣。」去年平鎮有贏，希望今天也能帶來好運。

雲豹能源同時在永續與運動公益深耕，從捐建偏鄉太陽光電，到支持聽障棒球、幼兒足球等計畫，讓綠能與運動成為企業並行的核心。

談到雲豹能源支持黑豹旗的契機，趙書閔透露，企業約從4年前開始投入，「雲豹一直以來都很支持運動，大家最熟的是我們的籃球隊，但我們也同樣希望支持更多不同的運動項目。」

她認為，高中棒球是最重要的基層培養期，「能夠在這個階段給孩子更多舞台，對他們的發展是很關鍵的，也符合我們鼓勵年輕世代運動的理念。」

她也觀察到黑豹旗規模逐年增加，「我第一年來時，現場氣勢沒有像現在這麼大。去年我開球遇到是女子組比賽，更覺得棒球真的不分性別，每位選手都很努力、很亮眼。」

身為女性總經理，趙書閔也分享自己在運動與企業領域的經驗，「有時候出席論壇或頒獎，會發現十個裡面可能只有我一個女生。」

儘管如此，她認為變化正在發生，「越來越多女性展現領導力，整個社會的氛圍也在往更平等的方向走，只是需要時間。」

談到今天的表現，她笑說給自己的分數大概是80分，「我期許明年可以投出 不落地、被捕手直接接住的好球！」她笑著補充，「回去真的要稍微練習一下。」