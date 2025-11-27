連16年無冠！洋基老闆盼2026薪資下降　但強調「奪冠優先」

▲紐約洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基結束令人失望的2025球季後，球團開始著手規劃2026年的薪資與補強方向；球隊老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）近日受訪時表示，他希望球隊薪資能從2025年的3.19億美元下降，但強調奪冠仍是球隊最優先的任務。

史坦布瑞納坦言，休賽季仍在早期階段，現在要決定球隊明年薪資範圍仍嫌太早；不過，他仍直言希望2026年薪資能低於今年的3.19億美元水平。

「如果薪資下降會不會比較理想？當然會，」史坦布瑞納說，「但那是否就表示一定會發生？當然不是，我們想組建一支我們知道能贏得冠軍，或相信能贏得冠軍的球隊。」

洋基已連續16年無法奪冠，今年在美聯分區系列賽遭藍鳥淘汰，令人失望；對此，史坦布瑞納並未將矛頭指向總教練布恩（Aaron Boone），反而替布恩說話。

「布恩是個『在很多必要事項上都表現良好的優秀教練』，問題不在他，」史坦布瑞納提及，「季後賽的結果是球員的責任，他們在十月沒有打出該有的表現。」

他也點出洋基近年反覆出現的季中低潮，讓球隊失去美東冠軍、分區系列賽輪空資格及主場優勢，此外，跑壘與心態上的失誤成為球隊重建重點，史坦布瑞納直言：「跑壘上的問題很明顯，這也是為什麼我們會撤換一壘教練查普曼（Travis Chapman）。」

富比士先前估計洋基2025營收超過7億美元，但史坦布瑞納強烈反對球團因此獲利的說法，並罕見細數洋基的龐大支出；「我不想深入談，但那不是公平或準確的說法，大家都愛談收入，他們也需要看看我們的支出，包括每年2月1日必須支付給紐約市的1億美元（包含COVID那一年）。」

「沒有人在球員發展、球探、運動科學上花的錢比我們多，這些全部加總起來相當可觀；如果你想看收入，你也必須試著去了解支出面，你可能會感到驚訝。」

史坦布瑞納接著強調球隊必須持續補進外野手並強化牛棚，左外野選項包括重新簽下貝林傑（Cody Bellinger）；但對於是否積極追求貝林傑，他拒絕評論。

牛棚方面，右投威廉斯（Devin Williams） 與韋佛（Luke Weaveｒ）也可能流失。

史坦布瑞納強調，新補強可能再度推升薪資，但他仍給總管卡許曼（Brian Cashman）充分空間；「我們可以在冬季會議前討論一個薪資範圍，但情勢很流動，如果出現一筆對我們急需補強的位置非常有利的交易，那個範圍可能兩秒內就會消失。」

洋基過去4年皆超過CBT門檻，2025年為MLB第3高薪資球隊，與此同時，洛杉磯道奇約4.15億美元的驚人支出已引起更多球迷與球隊呼籲MLB設置薪資上限。

儘管道奇完成世界大賽二連霸，史坦布瑞納認為高薪與冠軍間關聯「很弱」；「我會在薪資上限搭配薪資下限的情況下考慮支持上限制度。」

他最後也提到部分球迷擔心小市場球隊缺乏競爭力的問題：「有些球迷，包括我在坦帕的家鄉，到春訓就覺得自己球隊幾乎沒機會打進季後賽；那些球迷會說，這對棒球不利，這是個合理的論點，不論是否為真，它都是合理的論點。」