大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

記者王真魚／綜合報導
紐約大都會與德州遊騎兵於美國時間 24 日（台灣時間 25 日）正式宣布完成一筆大型交易，35 歲的內野手塞米恩（Marcus Semien）前往大都會，32 歲外野手尼莫（Brandon Nimmo）則轉戰遊騎兵。
塞米恩在 2011 年 MLB 選秀中以第 6 輪（總順位 201 順位）被白襪選中，2013 年升上大聯盟。之後效力運動家、藍鳥，並於 2022 年加盟遊騎兵。他以關鍵時刻的打擊、穩定的二遊守備著稱，2023 年隨隊奪下世界大賽冠軍。2021、2023 年兩度獲選二壘手銀棒獎與全 MLB 第一隊。
守備方面，他在 2021、2025 年拿下二壘手金手套。生涯至今出賽 1629 場，累積打擊率 .253、1613 支安打、253 轟、801 打點與 139 次盜壘。
尼莫則在 2011 年選秀中以首輪（總順位第 13）被大都會選中，2016 年於該隊完成大聯盟初登場。 他自 2022 年起連續 4 年出賽超過 150 場，是大都會外野不動主力。本季出賽 155 場，打擊率 .262，敲出 25 轟、92 打點均寫下個人生涯新高，穩坐隊上打線中心的重要角色。生涯累計 1066 場出賽，打擊率 .262、974 支安打、135 轟、463 打點、54 次盜壘。
此外，美媒也持續點名大都會投手千賀滉大可能是後續交易名單之一。
