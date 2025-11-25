運動雲

>

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

▲▼遊騎兵賽米恩（Marcus Semien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲遊騎兵賽米恩（Marcus Semien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

紐約大都會與德州遊騎兵於美國時間 24 日（台灣時間 25 日）正式宣布完成一筆大型交易，35 歲的內野手塞米恩（Marcus Semien）前往大都會，32 歲外野手尼莫（Brandon Nimmo）則轉戰遊騎兵。

塞米恩在 2011 年 MLB 選秀中以第 6 輪（總順位 201 順位）被白襪選中，2013 年升上大聯盟。之後效力運動家、藍鳥，並於 2022 年加盟遊騎兵。他以關鍵時刻的打擊、穩定的二遊守備著稱，2023 年隨隊奪下世界大賽冠軍。2021、2023 年兩度獲選二壘手銀棒獎與全 MLB 第一隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

守備方面，他在 2021、2025 年拿下二壘手金手套。生涯至今出賽 1629 場，累積打擊率 .253、1613 支安打、253 轟、801 打點與 139 次盜壘。

尼莫則在 2011 年選秀中以首輪（總順位第 13）被大都會選中，2016 年於該隊完成大聯盟初登場。 他自 2022 年起連續 4 年出賽超過 150 場，是大都會外野不動主力。本季出賽 155 場，打擊率 .262，敲出 25 轟、92 打點均寫下個人生涯新高，穩坐隊上打線中心的重要角色。生涯累計 1066 場出賽，打擊率 .262、974 支安打、135 轟、463 打點、54 次盜壘。

此外，美媒也持續點名大都會投手千賀滉大可能是後續交易名單之一。

關鍵字： 塞米恩尼莫大都會遊騎兵MLB交易

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」　雷霆沒二當家仍17勝1敗獨走

SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」　雷霆沒二當家仍17勝1敗獨走

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

皇家強打捕手培瑞茲連4屆打WBC 委內瑞拉宣布擔任隊長

皇家強打捕手培瑞茲連4屆打WBC 委內瑞拉宣布擔任隊長

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

快訊／樂天人事地震！撤換領隊牧野幸輝　日籍高層來台親自處理

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

明年WBC重點關注！　吳念庭向日媒推薦兩位台灣超級強打

樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

樂天承諾改善「二軍地獄宿舍」！挑出3地點、球員實勘後決定

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

熱門新聞

樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」：高層決定盡力配合

今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

大都會搶下塞米恩！完成重磅交易 尼莫前進遊騎兵

12強奪冠周年！蔡其昌遭嗆活在過去　反擊：球員教練欠你嗎？

SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」　雷霆沒二當家仍17勝1敗獨走

「古久保下台惹議」樂天認疏失　新教頭台、日籍都在面談候補名單

讀者回應

﻿

熱門新聞

1樂天突召記者會　曾豪駒也「看新聞才知道」

2不跟大谷同隊！今井達也：打倒道奇！

3大都會搶下塞米恩　完成重磅交易

4蔡其昌遭嗆活在過去不忍反擊

5SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」

最新新聞

1快訊／大谷翔平確定參賽WBC　3月6日對戰中華隊

2大都會搶下塞米恩　完成重磅交易

3不跟大谷同隊！今井達也：打倒道奇！

4委內瑞拉宣布皇家強打捕手擔任隊長！

5SGA效率驚人逼近「1分鐘得1分」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

12強接到冠軍最後一球　朱育賢沒收到經典賽徵詢淡然回應

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

【雙向奔赴的友誼】郵差來送信！狗狗立刻搖尾狂撒嬌

【八點檔女星車禍】顏曉筠騎車遭撞！慘摔倒地滑行

【送你日不落的想念啦！】唱TWICE被客人嗆「很憨」 牛排員工氣到加碼唱蔡依林XD

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

【挺身搶命】男童遭撞噴血翻白眼 救護車進不來！暖醫出手救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366