今井達也想加入「沒有日本選手的球隊」 放話挑戰道奇！

▲ 今井達也 。（圖／西武官方X）

記者王真魚／綜合報導

透過入札制度挑戰美國職棒的西武王牌今井達也24 日在朝日電視台節目《報導 STATION》中以影片方式受訪，談到自己在大聯盟的「球隊選擇哲學」，語氣相當直接。

節目中安排了他與在西武共事兩年的大前輩——松坂大輔的對談。松坂問他未來想如何挑隊，「是想加入像道奇那樣能爭冠的球隊？還是想去挑戰、擊敗道奇的球隊？」

今井毫不猶豫地回應，「我想要打倒他們，既然都要去那邊了，就是想挑戰強隊。」

他坦言，希望能加入那種「能夠擊敗道奇、終結連霸」的球隊，才是最有價值的選擇。

今井補充說，「當然，能和大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希一起打球一定很有趣，但擊敗那樣的球隊，成為世界冠軍，對我人生來說才是最有價值的事。」

松坂聽完也非常認同，「我也是這樣想的。我當年其實也想和日本投手一起投，但更想親自和他們對決。」他提到，當時因為想挑戰鈴木一朗，最終選擇加盟紅襪。

今井也透露，他更希望加入「沒有日本球員」的球隊。他直說，若隊上有日本前輩，「遇到問題問一下，他們就會告訴你怎麼做」，但他不希望如此。

「我想感受那種『生存競爭』。遇到文化或語言的衝擊時，靠自己克服，那會是我期待的挑戰。」 他希望踏上一條更艱難的路，藉由真正的異地挑戰與文化隔閡，逼自己成長。