皇家強打捕手培瑞茲連4屆打WBC 委內瑞拉宣布擔任隊長

記者王真魚／綜合報導

WBC 官方 X（原 Twitter）公布，皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez），將擔任明年經典賽委內瑞拉隊長。

培瑞茲參加下一屆，將締造自 2013 年起連續四屆出戰經典賽的紀錄。出道14年始終效力皇家隊的他，是大聯盟公認的強打捕手；本季繳出打擊率0.236、30轟、100打點，生涯累計303發全壘打、1016分打點，成績亮眼。

2021年更以48轟奪下全壘打王與打點王，壓過當年敲出46轟的大谷翔平；生涯也拿下5座銀棒獎、5座金手套獎。累計 8場出賽，打擊率 .346、2轟、8打點。

委內瑞拉隊將在邁阿密進行第一輪 D組賽事，3 月 6 日首戰對手為荷蘭隊。若順利打進8強，將與來自C組、包括日本代表「侍 Japan」在內的勝出隊伍交手。

▲ 培瑞茲（Salvador Perez）。（圖／截自X）

▲ 培瑞茲（Salvador Perez）。（圖／截自X）

