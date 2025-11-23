味全壓徐若熙旅外時程「12月中」定案　美職可動用次年額度成關鍵

▲徐若熙 。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

徐若熙於10月29日申請海外入札後，傳出日、美職皆有球隊高度興趣。味全龍領隊丁仲緯透露，雙方團隊已有默契，將會在12月中對外宣布。

徐若熙動向備受關注，軟銀、歐力士均積極接觸，他日前已親赴軟銀基地參訪，甚至與會長王貞治聚餐；美職方面則以道奇最為主動，不僅每場先發皆派球探到場，甚至有高層親自來台觀察。

談到徐若熙入札進度，丁仲緯表示：「日本與美國兩邊同步洽談中，12月中是我們壓的時間。」此時機點與徐若熙的團隊有默契。他也強調，「若提前有結果，也不排除更早公布。」

程序部分，中職球員若挑戰美職，需由中職向MLB辦公室提交入札申請。以韓職英雄隊宋成文為例，他於21日提出申請，MLB官網在22日即公告其正式進入大聯盟自由市場，可在30天內與30隊自由交涉。去年佐佐木朗希簽約道奇也是在12月10日進入競標程序，期限為45天。

美職的每個年度國際球員簽約時間為台灣時間1月16日到12月16日。據了解，目前大聯盟球隊尚未收到徐若熙進入MLB自由市場的通知；若真如預期在12月中正式投入競標，各隊有機會動用次年度國際球員簽約金額度來提出合約。不過徐若熙只能與美職球隊簽下小聯盟合約，因此味全龍只能拿到簽約總額的25％作為補償。球界人士綜合分析，他去日職的機會還是比美職高。