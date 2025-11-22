運動雲

徐生明少棒回歸原點鄉親力挺　高雄美濃開紅盤13比2勝苗栗汶水

▲徐生明少棒賽開幕儀式 。（圖／徐生明少棒錦標賽提供）

▲徐生明少棒賽開幕儀式 。（圖／徐生明少棒錦標賽提供）

記者胡冠辰／高雄報導

「13高雄．回歸原點」，徐生明國際少棒錦標賽今年重返高雄美濃開打，地主美濃國小今天（22日）首戰未讓超過200名父老鄉親失望，全隊擊出10支安打，3棒主戰捕手朱明宏單場3安猛打賞，貢獻2打點，終場以13比2擊敗苗栗汶水國小。

徐生明少棒賽今年邁入第13年，前10年在中職已故總教練徐生明故鄉美濃開打，過去2年轉戰彰化，今年重新回到美濃；包括去年亞軍韓國首爾、連續2年季軍韓國順天南山與日本武藏府中等3支外隊，共32隊參賽。

衛冕軍桃園龜山國小、今年LLB威廉波特世界少棒冠軍台北東園國小、去年威廉波特亞軍台北福林國小預期是奪冠大熱門；桃園龜山國小不僅要挑戰隊史第8冠，也要挑戰第2次3連霸，今天首戰以9比0完封高雄屏山；3棒余庭碩單場3安猛打賞，2支長打，貢獻3打點，而且中繼2局無失分，拿下勝投。

總教練李政達直言：「這次目標是再帶支錦旗（3連霸可永久保留）回去，我們會努力。」 美濃國小總教練柯進明表示，前幾年受到疫情影響，加上徐生明少棒賽移師彰化，過去幾年招生差點出現斷層，還好徐生明少棒賽重返美濃後，今年暑假招生不錯，目前全隊有30名球員；只是這批選手身材並不突出，每次帶隊出去比賽，別隊教練還會詢問：「你們是帶低年級來比嗎？」

朱明宏目前約158公分，已是全隊第2高；柯進明表示，朱明宏速度很快，不僅是棒球隊，也是田徑校隊，絕對能勝任中線（內野二游與中外野）守備任務，不過他的傳球臂力是全隊最好，當初接觸棒球就設定為捕手，不僅阻殺能力強，也能引導投手指揮全局。

美濃國小在第1屆徐生明盃闖進決賽，才以0比2不敵高雄鼓山，第2屆也闖進4強；只是隨著比賽強度愈來愈高，美濃過去10年未曾再闖進4強，今天看到鄉親再度走進球場，在美濃帶兵超過10年的柯進明表示相當感動，目標至少要打進8強，希望到時會有更多鄉親到場加油。

東園國小今天首戰與日本武藏府中激戰5局，2隊同樣都擊出5安打，東園在3局上獲得3次四壞，鍾尚軒、林承宏2支適時安打，攻下3分，終場以4比2力克武藏府中；福林國小以8比0完封新北金龍國小，張雨齊、陳愷翔與林睿帆聯手投出5局無安打比賽。

順天南山與高雄復興國小激戰5局，以5比5握手言和，另首爾火力全開，以17比0大勝台南永信國小。

關鍵字： 徐生明盃、棒球

