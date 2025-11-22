黑豹旗／大溪連兩年進8強！雙投合力完封　教頭許願室內練習場

▲大溪高中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

中信盃黑豹旗22日16強賽，大溪高中由徐少樺先發投5局飆5K，帶領球隊以5比0完封勝出，成功連兩年闖進8強。

大溪在首局火力全開，李旻翰掃出三壘安打，隨後吳敬偉高飛犧牲打送回1分。接著吳敬偉靠游擊失誤上壘，陳柏凱敲出二壘安打再添1分，汪家丞再以高飛犧牲打追加1分。5局上大溪再度突破，黃睿謙短打形成內野安打、汪家丞敲二壘安打，楊中愷擊出滾地球帶回1分。

徐少樺本場投滿5局，用70球，被敲2安打、2次保送，送出5次三振無失分。林珺希後援2局同樣壓制對手，保住完封勝。

大溪高中總教練鄭錦繁表示，徐少樺過去在盃賽首戰容易不穩，因此前一場的狀況仍在教練團掌握中，本戰找回應有水準。他指出：「他通常第二場、第三場會越投越好，個性沉穩、心態很穩。」鄭錦繁也強調，球隊不能只依賴U18國手賴謙凡、林珺希，希望徐少樺多累積經驗，因為未來木棒聯賽將更具挑戰。

談到訓練環境，鄭錦繁透露，大溪高中僅有戶外打擊練習場，每週需借用新明國中、仁和國中的球場，「這兩週下雨，特別感謝平鎮高中、新明高中借用室內練習場。」他也期盼資源能進一步改善，「連兩年打進8強不容易，市府也有協助一些經費，希望學校能再加把勁，看能不能增設一座室內打擊場，讓球員有更好的訓練資源。」

大溪高中長年培育不少桃園棒球人才，鄭錦繁也期許能吸引更多優秀球員就讀，「感謝市府積極留下在地優秀球員、棒球教父張滄彬協助尋找資源。」他坦言，球隊能連續兩年闖進8強固然有運氣成分，「但更要感謝球員願意把教練團教的東西聽進去並展現在場上，這群球員真的很用心、也很辛苦。」