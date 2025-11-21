運動雲

黑豹旗／完投帶隊創隊史首8強　卓鴻志受兩大「棒球動漫」啟發

▲美和高中先發投手卓鴻志。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

美和高中今（21日）在黑豹旗16強戰中，以6比2擊敗新社高中，隊史首度闖進8強，最大功臣無疑是完投7局僅失2分非自責、用101球壓制對手的先發投手卓鴻志；這位來自宜蘭的投手，賽後坦言最後一局確實感受到壓力，「因為我知道球隊即將創造隊史紀錄。」

卓鴻志國中時期遭遇手肘韌帶撕裂，休養整整一年，復出後狀況起伏大、甚至常讓當時球隊吞敗，原本心儀的學校因此無法前往，才會轉向南下屏東就讀美和高中。

「醫生說我才14歲，盡量不要開刀，所以選擇讓它自然復原，」雖然手肘目前仍有後遺症、無法完全打直，他仍靠調整投球機制、加上外出上課，讓肩肘負擔降到最低，也逐漸找回球感。

從宜蘭遠赴屏東，卓鴻志坦言沒有糾結太久，「就順其自然，」如今回頭看，他很感謝這段路帶他來到美和，也讓他得到更多展現能力的舞台，「教練給我很大的空間，也很信任我。」

這場比賽是卓鴻志高中時期首次完投。他笑說先前兩次都在「差一個出局數」沒能達成，包括對西苑、以及桃園盃時都與完投擦身而過。

因此進入最後一局時，球迷都替他捏一把冷汗，但他表示自己沒有特別想紀錄，「還是以球隊勝負為優先，能幫助球隊達成歷史很開心。」

卓鴻志表示，他最自信的投球特質是「穩定度與續航力」，球種方面滑球、曲球、變速球都能運用自如。

談到為何開始打棒球，他靦腆說是受到《鑽石王牌》、《棒球大聯盟》等棒球動漫影響，「覺得很熱血，也想像主角一樣努力。」

下一戰8強賽將在新莊棒球場舉行，對此他滿懷期待，「很期待能在職棒等級的投手丘投球，」他最後也透露，自己最想把下一場比賽投給家鄉親友看。

關鍵字： 黑豹旗、新社高中、美和高中

