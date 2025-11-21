黑豹旗／有他們才能走到這！王牌洪嘉恩疲勞　金門農工仍寫16強新猷

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽今（21日）在三重棒球場點燃戰火，首度闖進16強的金門農工雖以0比10不敵羅東高工，但球隊已寫下創隊以來最佳成績；先發投手洪嘉恩雖在此役投得跌跌撞撞，仍展現成熟心態，賽後也談到自身狀況與對未來的期待。

金門農工本屆一路奮戰闖進16強，其中前兩戰表現亮眼的高三投手洪嘉恩，是球隊能夠前進舞台的重要功臣；不過，他坦言今日狀況與前面幾場相比落差明顯，「前面幾戰還可以啦，就這一場不知道為什麼特別爛。」

洪嘉恩表示，前一局投球手感尚可，但從第二局開始身體就出現疲態，「可能疲勞的關係吧，第二局開始手有點跟不上，丟起來就會卡卡的，」這也影響球隊在前兩局失分較多，最終提前結束比賽。

儘管球隊止步16強，但這支去年仍面臨解散危機的隊伍，能走到今天已是不易，洪嘉恩提及，能走到這全靠隊友團結的力量，「隊友都表現很好，每個人都很重要，有他們才能走到這邊，」他也希望大家將今天的失誤、失分化作經驗：「就是把這些東西當養分，下次再努力。」

身為球隊主力投手，洪嘉恩先前曾透露未來想先升上大學磨練，再尋求是否投入選秀的可能，如今黑豹旗旅程落幕，他的想法依舊不變，「就是大學好好練自己。」