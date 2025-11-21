黑豹旗／卓鴻志101球7局完投秀　美和高中6比2退新社搶下8強門票

▲屏東縣美和高中晉級黑豹旗8強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽今（21日）在三重棒球場開打，上演臺中市新社高中對上屏東縣美和高中的對決；美和靠著2局下的連續安打強勢反攻，加上先發投手卓鴻志完投7局、用101球僅失2分非自責分的好表現下，終場以6比2擊敗新社高中，挺進8強。

新社高中在2局上抓住美和守備失誤製造大局。余立群選到四壞後，廖禹翔上壘時迫使美和連續發生失誤，使原一壘跑者一路衝回本壘1比0先馳得點，自己也趁傳站上二壘。

隨後詹程宇犧牲觸擊推進，今天滿18歲的壽星劉軒銘適時安打再送回1分，新社2比0領先。

緊接著，美和打線迅速在2局下展開反攻。柯郁翰保送、隊長任以誠敲安後，林聖唯掃出關鍵三壘安打，一口氣追回兩分扳平比數；隨後新社投手出現犯規，三壘跑者直接回到本壘，美和順勢3比2超前。

比賽勝負關鍵落在5局下，美和首名打者上壘後，陳于凱敲安送回保險分，迫使新社提前更換投手黃以謙，但美和火力持續延燒；柯郁翰、任以誠、林聖唯接連敲出安打，美和單局攻下3分將比分擴大至6比2，也幾乎奠定勝局。

新社進攻方面雖在3、7局零星有安打上壘，但遲遲無法串聯形成有效攻勢，未能再突破卓鴻志的投球；卓鴻志最終投滿7局，共用101 球，被擊出5支安打丟2分，成功壓制新社打線，是球隊贏球的最大功臣。