黑豹旗／轉播常常Cue到她！「神秘女球迷」暖心揭挺金門農工原因

▲女球迷善熙。（圖／記者胡冠辰攝）

▲女球迷善熙。（圖／記者胡冠辰攝，下同）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強21日在三重棒球場開打，金門農工雖以0比10不敵羅東高工止步16強，仍創下隊史賽會最佳紀錄；而在場邊轉播時常帶到一位特別球迷也引起球迷關注。

這名在轉播鏡頭中多次被帶到、動作俐落帶動加油的女球迷善熙（化名），成為本屆黑豹旗場邊的焦點，她不是球員家屬，也不是學校安排的人員，而是一位熱愛棒球、時常收看基層棒球的球迷；她接受訪問時表示，「如果能因為我，讓更多人看到金門農工，那就值得了。」

善熙平時就是職棒迷，支持統一獅，也固定跑北部球場觀戰，但她更關注基層棒球；她透露，自己從去年中正預校出賽時開始收看基層棒球，「其實在那之前我就有在看，只是去年才特別決定看看有沒有機會幫忙隊伍加油。」

今年會站在金門農工應援席，緣分來得突然。她原本與自己的團隊合作，本來是幫內湖高工進行加油活動，但看到金門農工來自外島、在招生及資源上都面臨困難，更沒有專責社群宣傳，「就會很想說，如果我可以讓他們被看到，多一些支持、多一些資源，也許會讓更多孩子願意加入；只要做到這樣，我的目的就達到了。」

金門農工本屆黑豹旗闖進16強，是隊史第一次，更是本屆賽事第一支打進16強的社團球隊；雖然在強敵羅東高工面前吞下提前結束的敗仗，但球隊戰鬥精神獲一致肯定，也讓場邊的她感動不已。

「我覺得他們已經全力以赴走到這一步了。」善熙提及，「如果有更多人可以一起支持金門農工，我就很滿足；希望這些孩子可以繼續追夢、圓夢，獲得更多資源，站上更高的殿堂。」

除了基層棒球，善熙也是一名資深獅迷，支持統一獅已有3、4年，且幾乎固定到北部球場追戰。

她最喜歡的球星是林安可，林安可日前正式加盟日本職棒西武獅，她笑說自己既開心又不捨，「希望安可到西武獅可以繼續加油！我們很開心啦，但你要記得投球喔（笑）。」

如今統一「外野三帥」中，蘇智傑成為自由球員、林安可旅外，未來有可能只剩陳傑憲在陣中，善熙坦言會覺得可惜，但最後還是說：「還是要支持，愛統一獅！」

▲女球迷善熙。（圖／記者胡冠辰攝）

▲女球迷善熙。（圖／記者胡冠辰攝）

關鍵字： 黑豹旗羅東高工金門農工

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

﻿

