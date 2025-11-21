運動雲

>

黑豹旗／走到這裡已經不簡單！金門農工止步16強仍寫隊史最佳

▲金門農工。（圖／記者胡冠辰攝）

▲金門農工。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽今（21日）在三重棒球場開打，金門農工以0比10不敵羅東高工止步16強；然而，對這支以社團方式運作、去年曾一度面臨解散危機的球隊而言，能夠首度闖進16強，早已寫下隊史最佳紀錄，也為金門地區棒球發展點燃新希望。

「能走到這裡已經不簡單了，」賽後總教練楊德城感性表示，「我們一開始就不是設定要走多遠，而是一場一場、一步一步去完成；到了這裡，我只是鼓勵孩子們，把比賽打精彩，然後從當中學到東西，這樣就夠了，也不必把勝負看得那麼重。」

本場比賽，金門農工面對實力堅強、經驗豐富的羅東高工，在守備端出現多次失誤，讓對手在1、2兩局就拉開比分差距；即便最終遭到提前結束比賽，但球員們的拚戰態度仍獲得場邊觀眾與外界肯定。

楊德城坦言，這次打進16強對於金門地區棒球發展意義重大。「如果我們真的能持續走下去，一定會對其他小朋友，或是對棒球有興趣的學生帶來影響，也許可以藉這個機會，找到更多喜歡棒球、願意加入的孩子。」

隨後他也提及，這場比賽其實引起不少關注，「第一次走到這裡，很多人關心我們，我們也很希望能把最好的表現拿出來，回饋給他們。」

值得一提的是，楊德城教練本身並非全職教練，平日從事小三通貨運相關工作，主要負責協助進口家具報關作業，「我平日要上班，但練習時間一定會來陪他們，」他說，支持他最深的，正是同樣熱愛棒球的夥伴與老闆，「我們老闆本身也是教練，很鼓勵我，就放我出來陪球隊。」

從去年差點解散，到本屆站上16強舞台，這段過程在楊德城眼中格外勵志，「是有一點辛苦啦，」他坦言，最大的工作是要先幫孩子們找回信心與打球的快樂，「這也是我的興趣。」

關鍵字： 黑豹旗羅東高工金門農工

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

