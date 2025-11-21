運動雲

黑豹旗／羅東高工攻守俱佳　5局10比0扣倒金門農工挺進8強

▲羅東高工晉級8強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

▲羅東高工晉級8強。（圖／翻攝自YouTube／BE HEROES）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽今（21日）在三重棒球場開打，由本屆表現亮眼的金門農工對上實力堅強的羅東高工；羅東高工在首局就把握金門農工守備失誤先馳得點，第2局更展開猛烈攻勢，一舉奠定勝基，最終於5局10比0提前扣倒對手，順利挺進8強。

金門農工此役派出本屆狀況絕佳的王牌投手洪嘉恩先發，賽前出賽 11局僅被敲4安打、飆出19K未失任何分數；羅東高工則由今年黑豹旗首次以先發身份出賽的郭靖源力抗強敵。

洪嘉恩在首局雖率先敲出內野安打，但金門農工進攻後繼無力，還出現盜壘失敗錯失良機；羅東高工則在1下立即施壓，張宇翔保送、顏翊展安打形成得點圈機會，接著金門農工守備失誤送出兩分，羅東高工2比0取得領先。

進入第2局，郭靖源逐漸進入狀態，讓金門農工3名打者全部三振；羅東高工在2下再度抓住金門農工守備端動盪，顏楷庭上壘後隊友推進，顏翊展再逼出失誤送回第3分，隨後曹格安敲出二壘安打，楊家源補上一支三壘安打帶回2分，並靠暴投再添1分，羅東高工6比0遙遙領先。

第3局羅東高工靠安打、保送及金門農工再度出現的暴投與守備亂流又攻下2分，將比數擴大至8比0；金門農工則仍無法突破郭靖源的穩定壓制，前三局僅敲出1支安打，攻勢受限。

第4局金門農工改由宋育榮上場接替投球，成功投出本場唯一的無失分半局；但金門農工打線在前4局無法得分，始終無法縮小差距。

進入第5局，羅東高工展現速度與進攻戰術優勢。溫以恩觸身球上壘後立即盜壘，顏楷庭安打送上得點圈，兩人隨後更完成雙盜，攻下比賽第9分；最後張宇翔安打補上1分打點，將比分擴大至10分差。

由於5局時羅東高工取得10分領先，依黑豹旗規則達成扣倒條件，羅東高工提前結束比賽，晉級8強。

關鍵字： 黑豹旗羅東高工金門農工

