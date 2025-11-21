運動雲

湖人開除巴斯兄弟！重組球探部門　總管佩林卡也被點名該走

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人今（21）日開除了巴斯兄弟（Joey Buss、Jesse Buss），其所屬的球探部門也遭到大幅裁撤。兩兄弟證實消息後在聲明中表達遺憾，直言希望能問問前老闆、已故父親傑瑞・巴斯（Jerry Buss）對此事的看法。但風暴並未就此結束，一名前 NBA 高層公開呼籲，新老闆華特（Mark Walter）下一步應該炒掉總管佩林卡（Rob Pelinka）。

巴斯兄弟過去十年在湖人球探體系扮演重要角色，曾協助發掘里夫斯（Austin Reaves）、卡魯索（Alex Caruso）與庫茲馬（Kyle Kuzma）等關鍵輪替球員。喬伊（Joey）擔任研發部門副總裁與替代球隊治理者，傑西（Jesse）則是助理總經理兼球探部門主管。但隨著多數股權在今年6月轉手給華特，組織重整成為必然趨勢，巴斯家族內部長年的緊張關係也再次浮上檯面。

傑西甚至向 《ESPN 》放狠話直指，父親的遺願是希望由他與喬伊接班，但珍妮（Jeanie Buss）如今仍坐在管理者位置上，其他兄弟們卻陸續被撤職。這次事件也讓外界回想起她在2017年與兄長強尼（Johnny）、吉姆（Jim ）的公開決裂，當時甚至鬧到提出臨時禁制令才平息風波。

▲湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今日表示，球隊在休賽季補強會「超級積極」。（圖／達志影像／美聯社）

▲佩林卡遭前NBA高層點名「該下台」，其工作能力再次引發討論。（圖／達志影像／美聯社）

就在湖人宣布開除巴斯兄弟後，一名前 NBA 高層向《Lakers Daily》表示，華特應該持續「清洗管理層」，下一個對象就是籃球事務總裁兼總經理佩林卡。他直言，「如果湖人想在唐西奇（Luka Doncic）時代拿冠軍，而球隊還留著 Rob，那是不可能的。馬克需要找一位比 Rob 更聰明、更懂籃球的人來主掌籃球營運部門。 」

這名高層也點破外界常誤會的功勞分配，「大家都說巴斯兄弟找到里夫斯，但其實是里夫斯自己決定不被活塞選中，就是為了加盟湖人，那不是什麼巴斯兄弟的大發現。」

此外，他還爆料魔術強森（Magic Johnson）至今仍未原諒佩林卡當年的「背後捅刀」，暗示華特與魔術強森的私人關係也可能影響未來決策。

▲▼湖人主帥瑞迪克、詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲里夫斯當初自願不被活塞選中，選擇加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

儘管佩林卡今年夏天簽下艾頓（Deandre Ayton）、史馬特（Marcus Smart）與拉拉維亞（Jake LaRavia），但據消息，真正推動這些補強的是唐西奇與里夫斯。至於上季從獨行俠交易來唐西奇，該高層更說，「那筆交易誰來做都能成功」，是達拉斯主動聯絡的。

他最後更語帶諷刺說，「如果我是華特的幕僚，我會建議他與 Rob 分道揚鑣，找一個不是因為跟 Kobe 是好朋友才拿到這份工作的人。」

