岡本和真、高橋光成完成入札！ 美媒評FA頂級戰力 將引爆搶人大戰

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

多家美國媒體報導，讀賣巨人內野手岡本和真與西武獅隊投手高橋光成，已在 20 日（台灣時間 21 日）完成取得大聯盟官方受理的入札申請，正式開放與 MLB 30 支球團展開談判。巨人與西武先前已宣布，將同意兩名主力透過入札制度挑戰大聯盟。

在通知寄達 MLB 全 30 隊後不久，MLB 官網記者布墨菲（Brian Murphy）以「重砲手岡本、右投高橋透過入札成為 MLB FA 球員」為題刊出消息。

對於長期擔任巨人「第 4 棒」的岡本，文中引述 MLB.com 資深記者費恩桑（Mark Feinsand ）的評語，「岡本是目前 FA 市場的頂尖人選之一，原本以三壘為主，但具備一壘、三壘雙守位能力，是能兼任兩個角落內野的球員。」

關於高橋，報導指出，「他在 2022、2023 年累計投出 330 又 2/3 局，防禦率 2.20、WHIP 1.13，在西武展現了極為傑出的表現。」 兩人的談判期為 45 天，自美東時間 21 日上午 8 時（台灣時間 21 日晚間 10 時）起至 2026 年 1 月 4 日下午 5 時（台灣 1 月 5 日上午 7 時）止。

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

期間內，任何願意支付轉隊費的 MLB 球隊皆可與之交涉。若完成簽約，轉隊費將依照選手契約總額（簽約金＋年薪）比例計算後支付給原球團。

今年 29 歲的岡本，為 2014 年巨人隊第一指名，出身智辯學園高校。自 2020 年起連續兩年奪下全壘打王＋打點王「雙冠王」，2023 年再奪全壘打王，長年以核心強打身份扛起巨人火力。他也是 2023 年 WBC 日本奪冠成員。本季受左肘傷勢影響僅出賽 69 場，但生涯 NPB（1074 場）累計打擊率 .277、248 轟、717 打點。

高橋則是來自群馬・前橋育英高校，2014 年西武第一指名入團。新人年就繳出 5 勝 2 敗、防禦率 3.07 的亮眼成績，生涯累積四季「雙位數勝投」。2024 年曾苦吞開季 11 連敗的不名譽紀錄，但本季反彈，24 場拿下 8 勝 9 敗、防禦率 3.04。

除了岡本、高橋之外，養樂多內野手村上宗隆、西武投手今井達也也已提出入札申請，意味著本休賽季將有多達 4 名日本球星挑戰大聯盟。