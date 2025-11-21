運動雲

>

岡本和真、高橋光成完成入札！ 美媒評FA頂級戰力 將引爆搶人大戰

▲讀賣巨人訪台交流賽，岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

▲岡本和真。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

多家美國媒體報導，讀賣巨人內野手岡本和真與西武獅隊投手高橋光成，已在 20 日（台灣時間 21 日）完成取得大聯盟官方受理的入札申請，正式開放與 MLB 30 支球團展開談判。巨人與西武先前已宣布，將同意兩名主力透過入札制度挑戰大聯盟。

在通知寄達 MLB 全 30 隊後不久，MLB 官網記者布墨菲（Brian Murphy）以「重砲手岡本、右投高橋透過入札成為 MLB FA 球員」為題刊出消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於長期擔任巨人「第 4 棒」的岡本，文中引述 MLB.com 資深記者費恩桑（Mark Feinsand ）的評語，「岡本是目前 FA 市場的頂尖人選之一，原本以三壘為主，但具備一壘、三壘雙守位能力，是能兼任兩個角落內野的球員。」

關於高橋，報導指出，「他在 2022、2023 年累計投出 330 又 2/3 局，防禦率 2.20、WHIP 1.13，在西武展現了極為傑出的表現。」 兩人的談判期為 45 天，自美東時間 21 日上午 8 時（台灣時間 21 日晚間 10 時）起至 2026 年 1 月 4 日下午 5 時（台灣 1 月 5 日上午 7 時）止。

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲高橋光成。（圖／截自太平洋聯盟TV）

期間內，任何願意支付轉隊費的 MLB 球隊皆可與之交涉。若完成簽約，轉隊費將依照選手契約總額（簽約金＋年薪）比例計算後支付給原球團。

今年 29 歲的岡本，為 2014 年巨人隊第一指名，出身智辯學園高校。自 2020 年起連續兩年奪下全壘打王＋打點王「雙冠王」，2023 年再奪全壘打王，長年以核心強打身份扛起巨人火力。他也是 2023 年 WBC 日本奪冠成員。本季受左肘傷勢影響僅出賽 69 場，但生涯 NPB（1074 場）累計打擊率 .277、248 轟、717 打點。

高橋則是來自群馬・前橋育英高校，2014 年西武第一指名入團。新人年就繳出 5 勝 2 敗、防禦率 3.07 的亮眼成績，生涯累積四季「雙位數勝投」。2024 年曾苦吞開季 11 連敗的不名譽紀錄，但本季反彈，24 場拿下 8 勝 9 敗、防禦率 3.04。

除了岡本、高橋之外，養樂多內野手村上宗隆、西武投手今井達也也已提出入札申請，意味著本休賽季將有多達 4 名日本球星挑戰大聯盟。

關鍵字： 岡本和真高橋光成大聯盟入札制度日職轉隊

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

MLB宣布與PitchCom續約6年　最快明年3月WBC正式導入

MLB宣布與PitchCom續約6年　最快明年3月WBC正式導入

KBO「第一指名兄弟」朴世津5局好投壓日職　冬盟首勝對明年有期許

KBO「第一指名兄弟」朴世津5局好投壓日職　冬盟首勝對明年有期許

勇士咖哩大神柯瑞又換鞋了！　這次致敬傳奇「魔術雙星」

勇士咖哩大神柯瑞又換鞋了！　這次致敬傳奇「魔術雙星」

周天成澳洲賽30分鐘輕鬆過關！　本季第12度闖8強

周天成澳洲賽30分鐘輕鬆過關！　本季第12度闖8強

NBA／重返先發「豪」彩頭　火箭5分力克小牛

NBA／重返先發「豪」彩頭　火箭5分力克小牛

羽球／最大魅力是養家活口　蔡佳欣笑答現實面

羽球／最大魅力是養家活口　蔡佳欣笑答現實面

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

熱門新聞

費爾柴德、龍恩堅定表態要為台灣出征WBC！旅外好手返台時程待協調

WBC中華隊拍板43人名單！1月15日國訓中心集訓、2月28日出發宮崎

美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」　徐若熙呼聲最高

讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台！　5大主題亮點、門票11月24開賣

MLB宣布與PitchCom續約6年　最快明年3月WBC正式導入

KBO「第一指名兄弟」朴世津5局好投壓日職　冬盟首勝對明年有期許

讀者回應

﻿

熱門新聞

1費仔、龍仔要打WBC　旅外返台有變數?

2WBC中華隊拍板43人集訓名單！

3美媒曝道奇鎖定「台灣頂尖投手」

4讀賣巨人啦啦隊VENUS首度全員登台

5MLB與PitchCom續約6年　WBC同步採用

最新新聞

1岡本、高橋完成入札！ 30隊開搶

2大谷勝過邦茲？美記者點數據力挺

3留不住黃子鵬？樂天長約綁林立曝進度

4樂天恐留不住　台鋼狂追黃子鵬

5被追問大谷問到崩潰！道奇老將：真的有點煩

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

青龍獎／李光洙.李先彬青龍獎放閃 金宇彬忍不住笑場XD

【盧秀燕怒了！】賓賓哥校園違規直播　怒批「白目」：永不錄用

【沒人發現就不是偷喝】萌娃趁機狂吸飲料！高度超剛好

青龍獎／玄彬奪影帝！緊擁妻子放閃　孫藝真獲影后…甜喊他本名

【大哥的女兒就是狂！】新娘不丟扇子改丟「玩具步槍」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366