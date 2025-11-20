運動雲

黑豹旗／曾乙倫2.1局6K、吳彥緯清壘安　鶯歌工商退成功商水晉8強

▲鶯歌工商晉級８強。（圖／記者胡冠辰攝）

▲鶯歌工商晉級8強。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／新北報導

中信盃黑豹旗16強今（20日）在三重棒球場上演新北市鶯歌工商與臺東縣成功商水的對決；鶯歌工商在中繼投手曾乙倫延續「無失分模式」強勢封鎖，外加打線自3局起逐步開火的帶動下，終場以8比1擊敗成功商水，挺進8強。

鶯歌工商先發投手陳昶瑞首局三上三下氣勢強勁，第二局同樣讓成功商水無功而返；成功商水先發黃威杰也不遑多讓，首兩局同步壓制鶯工打線。

戰局於3局上出現變化。林暄翰敲出安打後藉牽制失誤直接推進至三壘，石正侑隨即擊出高飛犧牲打，率先為鶯歌工商改寫比分，以 1比0取得領先。

不過3局下成功商水立即反攻。陳武龍、陳武雄連續安打製造攻勢，並靠著保送串連與滿壘壓迫迫使鶯工更換投手為曾乙倫；雖然曾乙倫登板後展現壓制力，但仍被胡佳樂選到保送送回追平分，成功商水將比分扳成1比1。

4局上鶯歌工商鄧羽翔安打、張瑀庭保送後，游子慶敲出內野安打形成滿壘局面；此時前兄弟象捕手吳聲武之子吳彥緯掃出清壘二壘安打，一口氣進帳3分打點，鶯歌工商將比數拉開至4比1。

接著林暄翰遭到觸身球，石正侑滾地球帶回第5分，吳聖智靠對方失誤再送回第6分，鶯工單局狂取5分，奠定勝基。

鶯歌工商中繼投手曾乙倫本場再度成為球隊勝利方程式，接手後以強大壓制力連續取得三振，橫跨3、4兩局達成「跨局連4K」。

他最終繳出2.1局無安打、6K、1BB、無失分的超水準表現，加上賽前累積的無失分紀錄，曾乙倫累計已達11局18次三振無失分，狀態火燙。

5、6兩局雙方均未再得分，而鶯工7局上再度擴大領先；鄭秉雄安打上壘後，吳聖智敲出二壘安打送回1分，鄧羽翔再以高飛犧牲打添得保險分，鶯歌工商將比分推至8比1。

7局下成功商水最後反攻，面對鶯工劉益晨雖靠保送上壘，但隨後擊出雙殺，再被三振結束比賽。

關鍵字： 黑豹旗成功商水鶯歌工商

