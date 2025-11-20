NBA傷病潮！快節奏、密集賽程釀禍　聯盟啟動生物力學評估計畫

▲字母哥因腹股溝拉傷預計缺席數週，為聯盟近來的傷病潮再添案例。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA 開打近1個月，已有多位球星倒下，「軟組織傷勢」全面爆發，引發外界高度關注。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言「非常擔心」，直指聯盟節奏急遽加快恐是釀禍主因之一，對此聯盟正推行一項「生物力學評估計畫」，用來優化球員表現並協助預防傷病。

The NBA is trying to find ways to reduce injuries, per @ShamsCharania



“The league is launching a league-wide biomechanics assessment program. More than 500 players have already gone through a level of testing. There are four rounds of biomechanics testing that still need to be… pic.twitter.com/MMQex8EnvT [廣告]請繼續往下閱讀... November 19, 2025

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）本周分別傳出拉傷腹股溝及左小腿，被迫缺席數周；獨行俠核心長人戴維斯（Anthony Davis）也是左小腿拉傷，至今仍未痊癒。

NBA 例行賽開打還不到1個月，軟組織傷勢在聯盟內快速蔓延。勇士教頭柯爾被問到，是否擔心這些傷勢在全聯盟增加、這與比賽節奏加快是否有關？他回應道，「節奏的變化非常劇烈。今晚這支球隊（魔術）相比上季把節奏大幅提升。我想整個聯盟都明白，如果你能比對手更快跑回前場、打出轉換進攻，就更容易得分。」

▲柯爾憂心節奏加快與賽程密集導致傷勢激增，呼籲聯盟重新檢視比賽安排。（圖／達志影像／美聯社）

「但當每支球隊都這麼做時，整體比賽節奏就更快、更激烈，然後每個人都得防到25英尺外，因為所有人都能投三分。」柯爾說，就他看到的數據，球員現在跑得比以往更快、距離更長，「而我們正盡力保護他們，可是我們基本上每隔一天就有一場比賽，這並不是件容易的事。」

根據《ESPN 》的統計，本季聯盟的平均節奏是自1988-89賽季以來「最快」。勇士陣中目前有3名超過35歲的老將，柯爾坦言磨耗、累積的出賽里程，再加上節奏升級，都是造成傷勢增加的重要因素。

▲聯盟啟動「生物力學評估計畫」，目標是協助預防傷勢並提升運動表現。（圖／達志影像／美聯社）

勇士開季30天將打滿17場比賽，其中多達12場是客場戰，疲勞程度可想而知。柯爾更透露，球隊這段期間「一次練球都沒有」，「我們已經在外奔波超過一周，全部都是比賽，不僅沒時間恢復，也沒有任何訓練時段。」他再次強調，自己已在聯盟會議「多次」提議縮短例行賽，但目前仍無解方。

在傷病席捲聯盟之際，NBA 也正在測試一套新的科學手段。 《ESPN 》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，聯盟已啟動「生物力學評估計畫」，目標是協助預防傷勢並提升運動表現，目前已有超過500名球員接受某程度的測試，接下來本季還有4輪檢測要完成，將成為未來降低傷病的重要依據。