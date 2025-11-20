黑豹旗／高苑晉級8強　洪祈恩猛敲3安教練讚「可挑戰職棒」

▲高苑工商挺進黑豹旗8強。（圖／記者胡冠辰攝）



記者胡冠辰／新北報導

高苑工商今（20日）在中信盃黑豹旗16強火力全開，以11比5擊敗桃園北科附工，順利挺進8強；此役高苑火力串聯不斷，5棒洪祈恩單場猛敲3安並貢獻全場最高的4分打點，賽後總教練林樺慶對他的表現讚譽有加，更坦言這名高三強打「具備挑戰職棒的條件」。

高苑開局就展現強勢攻擊火力，首局靠安打與長打搶下2分；雖在前兩局遭北科附工反超至2比4，但自3局起展開猛烈反撲，洪祈恩在第3局再次敲安追分，隨後隊友連續長打一口氣打出4分大局逆轉戰局。

北科之後投手群控球失衡、暴投不斷，高苑在4局與5局持續擴大領先，最終以11比5奪下關鍵勝利。

總教練林樺慶談到洪祈恩時毫不吝惜讚美。他表示，洪祈恩一直是球隊中心棒次的重要火力來源，「他打擊真的不錯，不管是作戰、長打、還是要安打，他都有辦法做到。」

林樺慶透露，洪祈恩原本是較偏向拉打的打者，後續在觀念調整後學會反向攻擊，打擊範圍因此更完整，「他有在對這一塊特別去要求自己。」

被問到這名高三強打是否具備挑戰職棒的可能性，林樺慶給予肯定答案：「他是有機會的，打擊能力是加分項，雖然身材比較胖一點，但打擊功能性還很多的。」

本場比賽雙方多次發動攻勢，前段形成高比分拉鋸。林樺慶形容這場比賽是很典型的打擊戰，「兩邊投手壞球都偏多，保送、暴投也都發生，打者自然比較容易掌握攻擊節奏，」他指出，天氣並不是投手控球不穩的主因，反而是選手臨場經驗與反應需要再提升。

儘管成功晉級，但高苑也非毫無瑕疵。林樺慶點出守備仍有失誤，加上跑壘判斷也出現隱形失誤，「回去還是要再檢討、再加強。」

高苑先發傅振閎前兩局遭遇亂流後退場，由陳昱勛接手後援。雖然他剛上場時控球同樣不穩，但迅速在教練組調整後找回感覺，最終繳出5局僅失1分的優質內容，成為另一關鍵功臣。

林樺慶最後說：「他第一局狀況還好，但第二局突然找不到準心，下來後我們一起調整、討論動作細節，後面就越投越好，」他肯定陳昱勛能在比賽中即時修正，是投手成長的重要指標。