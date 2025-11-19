黑豹旗／彰藝延長賽擊退南英　側投救援潘唯峰：我相信隊友

▲彰藝高中潘唯峰。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

第13屆中信盃黑豹旗今（19）日在三重棒球場上演延長大戰，彰藝高中與南英商工激戰至9局才分出勝負，最終由彰藝以4比3驚險晉級，其中後援側投潘唯峰1.2局穩定登板，成為球隊守住勝利的關鍵。

潘唯峰此役在延長賽臨危受命，後援1.2局用17球面對8打席，未被敲出任何安打，徹底封鎖對手攻勢。賽後他坦言，當下並沒有太大壓力，「不會緊張，我相信我的隊友會幫我守下這場比賽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

潘唯峰在國二下學期改為側投，他表示原本採用的正投表現不理想，在教練建議下調整投球型態，「改側投之後，發力跟控制都比以前好。」

潘唯峰的主要武器球是指叉球，談到登板前的準備，他笑說其實從抵達球場起就已進入備戰狀態，「不是預定的（登板），但我有先做好準備。」

出身新北新埔國中的潘唯峰，選擇前往位於中部的彰藝發展，是因為學長的推薦，「學長說這邊教練團人都不錯，有很多表現機會。」

升上高中後，他明顯感受到自己在球速與控球上都有進步，「球都控得好，球速也越來越快。」目前最快球速已達130多公里，較國中時期的126公里明顯提升。

潘唯峰也透露，自己欣賞的選手是日本職棒讀賣巨人投手翁田大勢，會透過影片學習其動作細節，且欣賞他的球速與抗壓性，不過他強調，國二時改側投並非單純模仿選手，而是有先穩定自身姿勢，再逐步修正。