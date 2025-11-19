運動雲

黑豹旗／平鎮奪勝仍檢討5局細節　吳柏宏盼吳丞顥扛下王牌左投

▲▼平鎮高中擊敗穀保家商挺進8強。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲平鎮高中擊敗穀保家商挺進8強。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽，平鎮高中在落後2分的逆境下於7局上展開反攻，最終以4比2逆轉擊敗穀保家商，挺進8強。賽後總教練吳柏宏談到比賽中的細節，包括自家在5局下出現的暴投與投手犯規，他坦言那些關鍵瞬間本不該發生。

吳柏宏說明，該局先是在換投後出現暴投，接著又因投手未注意捕手暗號而被判投手犯規，「這不應該發生，因為換投之前、甚至在開打前都應該要準備好。」他直言那次狀況是「非常大的錯誤」，所幸平鎮後續穩住局面，沒有讓比分再被拉開。

談到自家投手群表現，吳柏宏點名先發投手蔡辰瀧開局的壓制效果相當不錯，只是在5局因保送累積壘包壓力，才讓穀保攻下2分。

他進一步指出，本場最關鍵的投手其實是吳丞顥，「他第6局上去的時候是落後2分，他還是穩住整個局面，完全沒有讓對手有機會。」

更難得的是，平鎮在7局上攻下4分超前後，吳丞顥在壓力加劇的狀況下依然投出3上3下的內容，「我覺得最關鍵的投手就是他。」吳柏宏表示，也希望透過上一場與本場的表現，讓吳丞顥逐步成為球隊的王牌左投，「這對他往後會有蠻多幫助。」

至於吳丞顥的角色定位是否固定為先發或後援，吳柏宏說，高中球隊的投手角色本就較彈性，「他上一場投完才休3天，所以今天原本就有需要再上。」他補充，學生球隊多半讓投手兼具先發、中繼與後援的任務，「他們都蠻熟悉這些位置。」

平鎮最終靠著投打兩端的穩定與關鍵時刻的執行力，成功逆轉奪勝，持續朝黑豹旗冠軍金盃邁進。

關鍵字： 黑豹旗平鎮高中穀保家商

物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

