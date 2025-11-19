運動雲

黑豹旗／平鎮逆襲穀保挺進8強！吳柏宏：老天爺給的機會要把握

▲平鎮高中擊敗穀保家商挺進黑豹旗8強。（圖／記者蘇嘉偉攝）

▲平鎮高中擊敗穀保家商挺進黑豹旗8強。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

中信盃黑豹旗16強賽上演強權對決，平鎮高中今（19）日在落後2分的局面下於7局上展開反攻，以4比2逆轉擊敗穀保家商，闖入8強。賽後總教練吳柏宏透露，在面對關鍵時刻時有跟球員提點，「這是老天爺給我們的機會，要把握住。」

吳柏宏表示，平鎮整場比賽攻勢其實並不少，從前3局開始就不斷有人上壘，但面對強敵穀保，自家選手多少難免「綁手綁腳」。

他說，教練團一直提醒球員要放輕鬆、專注於每次打擊，「第6局其實有一個攻勢，但沒把握住，比賽其實就是這樣啦，最難打的就是後面這幾局，那他們剛好投手給我們一點機會，選到蠻多保送的，才有辦法拿下4分。」

平鎮此役能在7局上連下4分逆轉，其中包括多次保送與關鍵安打，吳柏宏點出，比賽反攻的真正起點其實不只1年級劉桓宇，還有曾乙喆，「第7局開局的時候，他馬上安打，我覺得難免會給對方一點壓力。」隨後在2出局的情況下，平鎮一棒接一棒持續施壓，最終翻轉戰局。

談到被視為逆轉功臣之一的劉桓宇，吳柏宏認為，他的穩定與強心臟早在三級棒球階段就已展現，「他一直都在中心打線，上來高中他沒有太多需要適應時間，適應木棒能力算蠻好的。」

吳柏宏也回顧，他們先前與穀保交手時，劉桓宇也曾敲出再見安打，「他的心臟是強的，敢勇於面對投手，具有各種能力，所以才會把他放在中心打線。」

關鍵字： 黑豹旗平鎮高中穀保家商

【只有爸爸受傷的世界】跟老婆一起去接女兒竟直接被略過XD

