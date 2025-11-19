運動雲

黑豹旗／平鎮7上2出局後大逆襲！穀保中止連續12屆進4強

▲平鎮高中在黑豹旗逆轉擊敗穀保家商挺進8強。（圖／記者蘇嘉偉攝）

實習記者蘇嘉偉／新北報導

中信盃黑豹旗16強今（19）日在三重棒球場上演重量級對決，平鎮高中與穀保家商2支傳統強權提前碰頭，勝者朝8強邁進，敗者則將面臨隊史最差成績。最終由平鎮憑藉7局上的攻勢，以4比2逆轉勝，成功挺進8強，也中止穀保連續12屆打進4強的紀錄。

平鎮先發投手蔡辰瀧前4局壓制力十足，但5局下出現亂流，先被陳耀杰敲安，面對羅師騁又被跑出內野安打，加上隨後的保送形成滿壘，提前退場。

平鎮換上U18國手何樺救火，但他第1球便暴投，讓穀保先馳得點，準備投第2球時，捕手王宣棋示意退板，但何樺未察覺、抬腿後中斷，被主審判定投手犯規，再送穀保1分，穀保本局雖未擊出長打，卻靠著對手2次自亂陣腳拿下2比0領先。

比賽來到7局上，穀保面臨投手亂流，平鎮首名打者曾乙喆敲安上壘後，穀保陸續啟動牛棚，邱翊銓先抓下2出局，卻在關鍵時刻投出觸身球，讓平鎮攻勢延續，接著1年級劉桓宇在壓力下敲出關鍵安打，追回1分，平鎮將比數縮小到1比2。

穀保再換張乙安登板，但他先投出保送造成滿壘，接著又投出觸身球、再度暴投，讓平鎮先追平、再超前，穀保被迫再度換投，由楊辰浩接手，然而他上場後仍出現保送，讓平鎮再添保險分。

穀保5位投手此役合計投出11次四死球，其中有5次集中在7局上，也讓原本到手的領先瞬間崩解。此役平鎮的逆轉關鍵，在於1年級選手劉桓宇的沉著與爆發，他全場4打席敲出2安，包括7局下2出局時帶有打點的關鍵安打，並附帶1次盜壘成功，扮演球隊反攻起點。

最終平鎮靠著7局上的4分逆襲，以4比2擊敗去年冠軍穀保家商，成功挺進8強；穀保則首度在黑豹旗止步16強，終結連續12屆4強紀錄，留下遺憾。

熱門快報

