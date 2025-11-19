孫易磊旅日「驚奇一年」爆發　盼披經典賽國家隊戰袍等通知

▲孫易磊。（圖／截自X）

文／中央社



日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊20歲投手孫易磊今年「驚奇」年，轉正式球員一軍出賽，直言每場都印象深刻，投出2種武器球種、心態更成熟，季後訓練重點仍是加強身體素質。

旅日生涯第2年，今年5月轉正式球員就馬上獲一軍出賽機會的孫易磊今天直言：「驚奇，比設定的目標還要更快一點成為正式球員。」

從知道轉正式球員到投完初登板，感覺一下子就過了，直到跟著一軍移動，才慢慢有成為一軍正式球員的實感。 孫易磊細數先發對福岡軟銀鷹隊、首次打跨聯盟交流賽等印象都很深刻，「很多對手都是小時候看電視看到的選手，在面前打我的球」，還有交手東北樂天金鷲隊，他先發、隊友古林睿煬後援，樂天投手宋家豪也登板，3台將同場出賽，都是特別回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊表示，今年技術、心態都有不同，球隊希望他重視變速、指叉球訓練，也一直思考、嘗試如何誘使打者想揮棒、盡可能製造與直球共軌，今年有投出2顆武器球。

心態部分，孫易磊說，去年面對打者較沒想法、缺乏信心，今年把球丟進好球帶的自信更多。

目前日文程度已可與隊友、教練溝通與聊天的孫易磊表示，一些重要會議、場合還是會擔心會不會講錯，仍需翻譯幫忙。

孫易磊說，今年季後訓練重點仍是強化身體素質，今年已增重約4公斤，球季出賽最快球速約154、155公里，希望再提升身體素質、球速飆更快。 至於明年世界棒球經典賽（WBC），孫易磊表示，還沒收到通知，但如果國家隊需要，當然想加入。