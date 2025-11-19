運動雲

>

孫易磊旅日「驚奇一年」爆發　盼披經典賽國家隊戰袍等通知

▲孫易磊。（圖／截自X）

▲孫易磊。（圖／截自X）

文／中央社

日本職業棒球北海道日本火腿鬥士隊20歲投手孫易磊今年「驚奇」年，轉正式球員一軍出賽，直言每場都印象深刻，投出2種武器球種、心態更成熟，季後訓練重點仍是加強身體素質。

旅日生涯第2年，今年5月轉正式球員就馬上獲一軍出賽機會的孫易磊今天直言：「驚奇，比設定的目標還要更快一點成為正式球員。」

從知道轉正式球員到投完初登板，感覺一下子就過了，直到跟著一軍移動，才慢慢有成為一軍正式球員的實感。 孫易磊細數先發對福岡軟銀鷹隊、首次打跨聯盟交流賽等印象都很深刻，「很多對手都是小時候看電視看到的選手，在面前打我的球」，還有交手東北樂天金鷲隊，他先發、隊友古林睿煬後援，樂天投手宋家豪也登板，3台將同場出賽，都是特別回憶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫易磊表示，今年技術、心態都有不同，球隊希望他重視變速、指叉球訓練，也一直思考、嘗試如何誘使打者想揮棒、盡可能製造與直球共軌，今年有投出2顆武器球。

心態部分，孫易磊說，去年面對打者較沒想法、缺乏信心，今年把球丟進好球帶的自信更多。

目前日文程度已可與隊友、教練溝通與聊天的孫易磊表示，一些重要會議、場合還是會擔心會不會講錯，仍需翻譯幫忙。

孫易磊說，今年季後訓練重點仍是強化身體素質，今年已增重約4公斤，球季出賽最快球速約154、155公里，希望再提升身體素質、球速飆更快。 至於明年世界棒球經典賽（WBC），孫易磊表示，還沒收到通知，但如果國家隊需要，當然想加入。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

彭政閔U18就看好曾冠傑　讚爆發力十足、冬盟連兩戰長打火力

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

台鋼雄鷹宣布5位不續約名單　「擴編選秀」張喜凱入列

勇士咖哩大神柯瑞又換鞋了！　這次致敬傳奇「魔術雙星」

勇士咖哩大神柯瑞又換鞋了！　這次致敬傳奇「魔術雙星」

李光洙.都敬秀.金宇彬大拉肚子　喊要買「成人尿布」：請幫忙剪掉

熱門新聞

今永昇太確定續留小熊！接受6.8億合格報價

李灝宇、莊陳仲敖雙雙進40人名單！挑戰大聯盟更進一步

鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下

快訊／女神三上悠亞加盟台籃夢想家　應援場次班表正式曝光

唐西奇遭獨行俠交易新內幕！　與老闆「不愉快」互動成臨界點

兄弟捕手爆滿9人！陳九登加練外野　彭政閔：多一份價值

讀者回應

﻿

熱門新聞

1今永昇太續留小熊！接受6.8億QO

2恭喜！李灝宇、莊陳仲敖進40人名單

3鄭兆行也不知下一步：希望能留下...

4三上悠亞加盟台籃　應援場次班表曝光

5唐西奇遭獨行俠交易新內幕！

最新新聞

1台鋼雄鷹宣布5位不續約名單

2從SSG春訓到冬盟！全儀山在台很會轟

3KBO「第一指名兄弟」朴世津5局好投　冬盟首勝對明年有期許

4東京聽奧捷報　中華射擊代表隊奪銀

5許樂東京聽奧100公尺跨欄摘銀！

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

FAN ID好處多　俄羅斯歡迎世界

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【眼神茫然】物流車輾斃女騎士！ 肇事司機蹲路邊嚼檳榔滑手機

恩利唱庾澄慶〈情非得已〉　許願「下次跟我爸同台」

【全部蛋掉】25萬顆毒蛋集中銷毀！ 警方全程壓車監控

湯姆克魯斯拿下生涯首座小金人　從影40年..獲頒奧斯卡終身成就獎

【泯滅人性】3機車等紅燈被轎車撞翻　「硬催油門」輾亡騎士逃逸
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366