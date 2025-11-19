今井達也爭奪戰開打！吸引10隊競逐　美媒估8年2億美元大約

▲今井達也。（圖／太平洋聯盟TV）

記者王真魚／綜合報導

多家美國媒體於 18 日（台灣時間 19 日）報導，MLB 已正式受理西武獅投手今井達也的入札申請。本次 45 天的談判時間將於美東時間 19 日上午 8 點（台灣時間 19 日晚間 10 點）開始，至明年 1 月 2 日下午 5 點（台灣時間 1 月 3 日上午 7 點）截止。

今井被視為今年冬季 FA 市場上最頂尖的先發投手之一，與太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）、教士王牌西斯（Dylan. Cease）並列三大先發強投。在本月舉行的GM會議上，教士總管普雷勒（A.J. Preller）率先表態將參與今井的爭奪戰。

其他像是被當地媒體點名「必須搶下」的洋基，以及費城人、藍鳥、海盜、還有大都會等隊，都被列為有意的下家。太空人也展現出參戰意願，預估最終可能會有約 10 支球隊加入競逐。

《紐約郵報》的自由球員排行榜中，知名記者海曼（Jon Heyman）將今井排在第 2 名，並預測他有望獲得 8 年 2 億美元（約 310.9 億日圓、62.2億台幣）大型合約。年薪水準甚至可能逼近去年以 12 年 3.25億加盟道奇的山本由伸。

今井的經紀人波拉斯（Scott Boras）在 GM 會議受訪時曾表示，「他傾向加盟大市場球隊，希望站在能贏球的舞台上，以更高層級角度挑戰自己。」

今井達也，1998 年 5 月 9 日出生於栃木縣，今年 27 歲，就讀作新學院高中期間，在 2016 年夏季甲子園以王牌身分帶隊奪下睽違 54 年的全國冠軍，並入選 U-18 日本代表。同年以第一指名加盟西武獅。近年表現穩定，2023 至 2025 年連續三季達成 10 勝，2024 年更拿下生涯首座三振王；2025 年出賽 24 場，繳出 10 勝 5 敗、防禦率 1.92 的優異成績。身高 180 公分、體重 80 公斤，為右投右打，本季推定年薪為 1 億 8000 萬日圓。