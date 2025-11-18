高國慶接任三壘指導曝餅總用意：把周廣勝拉回休息室

▲高國慶 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅教練團新一波異動中，「綠色坦克」高國慶被安排重返一軍，接任三壘指導教練。他坦言原本不敢接下此職務，但林岳平總教練明確向他說明安排背後的用意，讓他才逐漸理解這項調整。

高國慶透露，林岳平告訴他，這次調整主要是希望讓原本長年擔任三壘指導的周廣勝回到休息室，由他擔任內野守備教練，「去看整個球隊」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「餅總說，如果人在三壘指導的位置，只能看到球隊的攻擊；但待在休息室，就能同時看到攻擊與守備，觀察面更全面。」

高國慶說，當初餅總第一次向他解釋時，他還很驚訝，「我想說周廣勝位置好好的、經驗比我好太多了，但餅總要他回休息室，是為了看到不同的面向。」

對於突然得站上三壘線，高國慶坦白說，「這位置我真的很難想像。」他苦笑說，自己多年來不論是當選手或教練，都習慣待在休息室看比賽，「突然要我出去指導，我真的非常緊張。」

談到最擔心的部分，他毫不避諱地承認，過去在壘上跑壘時，他自己就是「容易看錯暗號」的類型。

他不好意思地笑說，過去當選手時，常偷偷向隊友郭俊佑求救，「我會問他『有嗎？』但他也不能做太大動作，就會偷偷用手指提點一下。」

雖然坦承壓力巨大，但高國慶表示，既然球團安排、總教練信任，他會全力把這個位置做好，「我會努力在短時間內學會所有判斷，盡量把 miss 降到最低。」