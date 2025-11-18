鄭兆行看古久保落淚才知事情大條　自己下一步也未知：希望能留下



記者王真魚／台北報導

樂天桃猿在奪下本季總冠軍後，教練團卻出現異動，包括總教練古久保健二突遭撤換，引發外界震撼。對此，一軍守備跑壘教練鄭兆行接受訪問時坦言，他對整體狀況與未來安排同樣一無所悉，「你們寫的我都有看，我真的是看新聞才知道的。」

鄭兆行表示，教練無法過問人事安排，只能接受球團決策，「我們本來就是棋子，上面怎麼下棋我們不知道。」他在樂天擔任教練這3年，與球員建立深厚情感，也期盼能續留，但對後續安排坦言無法掌握。

回想變動當下的情景，鄭兆行仍記憶深刻，當天與韓國隊交流賽結束後，古久保在休息室宣布將離開，他原以為是玩笑話，沒想到看到對方落淚，「我才發覺，事情大條了。」

「我那天留到最後陪著總教練，畢竟語言不通，只能默默陪他。」鄭兆行說，球隊原本仍沉浸在奪冠喜悅中，突如其來的變化讓大家錯愕，「我自己也是有點亂亂的。」

目前自己尚未正式收到後續安排通知，鄭兆行坦言多少感到不安定，「一定會沒有安全感。但回家看到家人，心情就會好很多。」他說，現在所有消息都從媒體得知，「我說實話，我真的不知道下一步，也沒有收到任何訊息。」

樂天奪冠後異動教練團，鄭兆行認為，可能與日本球團作風不同有關，「在台灣以前比較沒有這樣的情況，一般都會沿用原本的教練團。但也許日本高層在季中就看到一些問題，原本就有規劃，只是季末剛好執行。」

他強調尊重球團選擇，「公司一定有他們的方向，我們就等安排。」

面對巨大變動，鄭兆行表示，接下來仍會隨隊參加奪冠旅遊，「我覺得自己是團隊的一份子，所以還是跟著大家走，其實

也很感謝球隊安排這次的旅遊，知道有這個旅遊還滿開心的。」

至於未來，他坦言只能等待，「如果沒有消息，也許就是好消息。」他笑說，接下來幾天會是關鍵，「通常是這段時間會比較明朗，就看看吧。」

「如果能留在這裡當然很開心；如果沒有，就再看下一步怎麼走。」鄭兆行平靜地說。