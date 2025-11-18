運動雲

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

記者游郁香／綜合報導

密爾瓦基公鹿今（18）日以106比118不敵克里夫蘭騎士，不僅吞下近4戰第3敗，更令人擔憂的是，陣中一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在上半場就因傷退場，傷勢狀況恐怕不樂觀。

比賽進行到第2節剩下3分多鐘時，安戴托昆波在一次進攻後明顯感到不適，隨即走向休息室，球隊稍後確認他因左鼠蹊部拉傷退出比賽，未再回到場上。這位兩屆MVP全場僅打13分鐘，拿下14分、5籃板、4助攻與1抄截，但也發生4次失誤。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥上半場因鼠蹊部拉傷退場，瑞佛斯坦言「情況看起來不太樂觀」。（圖／達志影像／美聯社）

根據《ESPN》記者柯利爾（Jamal Collier）報導，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）在賽後透露，「字母哥」其實早在第1節就已感到不適，情況並非突然惡化。球隊將在當地時間周二為他安排核磁共振（MRI）檢查，以確認傷勢嚴重程度。

瑞佛斯語帶沉重地說，「我不確定具體狀況，但現在看起來不太樂觀。我們有一些事要處理，也許要找人、或是找到新的打法，讓球隊能繼續向前走。」這番話讓外界普遍解讀為球隊已經開始為字母哥「長期缺陣」的可能做準備。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

▲字母哥本季場均能砍32.6分、11.3籃板與7.1助攻。（圖／達志影像／美聯社）

字母哥在受傷前的狀態相當火燙，開季場均能得32.6分、11.3籃板、7.1助攻、1.3阻攻，高居東區得分王。要替代他對攻防兩端的影響，對公鹿而言幾乎是不可能的任務。

公鹿在失去主將後仍苦撐全場，但無力抵擋騎士。「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）轟下全場最高37分率領克里夫蘭逆轉。公鹿以羅林斯（Ryan Rollins）的24分以及透納（Myles Turner）的15分、7籃板苦撐，最終仍功虧一簣，戰績下滑至8勝7敗。

關鍵字： NBA密爾瓦基公鹿安戴托昆波字母哥Doc Rivers克里夫蘭騎士

