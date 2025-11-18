冬盟「旅日幫」相聚！林威漢談陽柏翔速度：繞壘像飛人

▲ 林威漢。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／高雄報導

冬季聯盟在高雄開打，台鋼雄鷹林威漢第二度參戰。由於今年韓職聯隊重新加入，他特別留意對方打者的表現，坦言韓職選手的打擊都很果斷。日職聯隊有「旅日台將」陽柏翔在陣中，讓他回憶起過往兩人一起練球的有趣時光。

林威漢在 2023 年台鋼雄鷹剛組隊時曾參加冬盟，出賽 3 場、5 打數敲出 1 安打。本屆代表台灣海洋隊，前 3 戰皆有上場，累計 10 打數 2 安打，上一戰還從韓職聯隊投手鄭㥥寯手中敲出安打。

談到日、韓打者特性，林威漢觀察：「韓國選手揮棒很果斷，只要設定到好球帶的球，就會積極出棒，兩好球的狀況也一樣。日本社會人的打擊策略也值得學習，每位打者都有自己的想法。」

台灣山林陣中有一票「旅日幫」，與陽柏翔、陳愷佑、曾昱磬都是多年好友。陽柏翔笑說：「在日本時就跟他們很好，期待在冬盟同場較勁。」林威漢形容陽柏翔速度驚人：「他跑步很像在飛，超扯的！他敲三壘安打，繞壘時真的像飛人一樣。」

兩人情誼深厚，林威漢回憶：「疫情期間我們還待在台灣時，他住在我家，一起回我國中母校（三星國中）練習。」如今能在冬盟同場，他也直言非常開心：「之前分隔台日兩地很難見面，現在一起打球，會想起以前一起練球的快樂時光。」