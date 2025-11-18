運動雲

>

歐尼爾笑認「看到7億美元才知大谷翔平是誰」　驚呼：以為打錯

記者游郁香／綜合報導

當大谷翔平以10年7億美元的天價加盟洛杉磯道奇、震撼全球體壇時，幾乎所有人都知道這位日本「二刀流」巨星的事蹟，除了NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）。這位名人堂長人竟笑稱，自己是看到那份「7億美元合約」時，才第一次知道大谷是誰，甚至還以為新聞標題「打錯」。

▲大谷翔平 。（圖／MLB X）

▲道奇二刀流巨星大谷翔平。（圖／MLB X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐尼爾在節目《The Big Podcast》上坦言，「老實說，我不是棒球迷。但我看到他的精彩片段時會想，這傢伙真的像影片裡那麼厲害嗎？」他在節目中向共同主持人萊夫可（Adam Lefkoe）與來賓安德森（Anthony Anderson）發問。

安德森是知名演員、死忠道奇迷，立刻忍不住替歐尼爾「補課」，誇讚大谷是自己在道奇球場親眼見過最不可思議的球員之一，「我親眼看過他做出一些超乎想像的事情！」

▲魔術退休傳奇球星歐尼爾32號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐尼爾笑說看到大谷翔平的7億美元合約時「以為標題打錯」。（圖／達志影像／美聯社）

歐尼爾聽完後笑說，「你知道我是怎麼知道他是誰的嗎？那個7億5千萬！我當時在廚房，看見電視上跑馬燈寫著『7億5千萬美元』，我還以為那是打錯字。」

大谷翔平在2023年休賽季與道奇簽下這份10年合約，成為當時全球職業運動史上最高總值合約。這份合約不僅金額驚人，更令人稱奇的是，大谷主動選擇延遲領薪。他短期內實領年薪僅約200萬美元，剩餘薪資將分期支付，讓球團保留薪資空間，能圍繞他打造更具競爭力的陣容。

關鍵字： MLB大谷翔平洛杉磯道奇Shaquille O’NealNBA歐尼爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

王念好9局高飛犧牲打！台灣海洋5比4險勝韓職　曾昱磬猛打秀MVP

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

統一獅一軍教練團變動！高志綱新職上路、胡金龍投入教練行列

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

金色Logo專屬大咖！大谷翔平明年續披榮耀戰袍　全聯盟僅6人入選

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

熱門新聞

大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

去年遭釋出也被挖角！陳鴻文拒赴中國　選擇留在台灣

林益全下一站在中國？多隊有興趣　不排除任何可能

大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶：一定要入手！

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

名人堂入圍出爐！12位新候選亮相 貝爾川再次挑戰

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線

2陳鴻文拒赴中國打球　選擇留在台灣

3林益全下一站在中國！多隊有興趣

4大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」

5獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄

最新新聞

1林威漢談陽柏翔速度：繞壘像飛人

2日職隊友問高雄哪裡好玩？陽柏翔笑推瑞豐夜市

3韓國投手逼出林威漢「頂級跳躍」

4歐尼爾認「看到7億美元才知大谷是誰」

5里夫斯：GOAT詹皇回歸將有4打3優勢

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

史上僅12人的超狂紀錄！　鄭兆村91公尺36勇摘金牌

又唱又跳齊揮兩韓統一旗韓 百人啦啦隊比奪金選手吸睛

「王牌」王維中開幕戰先發　NC恐龍教頭：相信他的表現

【櫻島火山連環噴發】噴煙衝上4400公尺！日本鹿兒島40航班停飛

SJ唱完大巨蛋直奔金豬　東海「護膝包腳」舊傷惹心疼

【3.5萬元維護校譽】電機系學長現身發雞排！400人冒雨排隊領

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

【10秒挑戰神人】一按精準命中…也太強了吧！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366