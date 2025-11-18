歐尼爾笑認「看到7億美元才知大谷翔平是誰」　驚呼：以為打錯

記者游郁香／綜合報導

當大谷翔平以10年7億美元的天價加盟洛杉磯道奇、震撼全球體壇時，幾乎所有人都知道這位日本「二刀流」巨星的事蹟，除了NBA傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）。這位名人堂長人竟笑稱，自己是看到那份「7億美元合約」時，才第一次知道大谷是誰，甚至還以為新聞標題「打錯」。

▲道奇二刀流巨星大谷翔平。（圖／MLB X）

歐尼爾在節目《The Big Podcast》上坦言，「老實說，我不是棒球迷。但我看到他的精彩片段時會想，這傢伙真的像影片裡那麼厲害嗎？」他在節目中向共同主持人萊夫可（Adam Lefkoe）與來賓安德森（Anthony Anderson）發問。

安德森是知名演員、死忠道奇迷，立刻忍不住替歐尼爾「補課」，誇讚大谷是自己在道奇球場親眼見過最不可思議的球員之一，「我親眼看過他做出一些超乎想像的事情！」

▲歐尼爾笑說看到大谷翔平的7億美元合約時「以為標題打錯」。（圖／達志影像／美聯社）

歐尼爾聽完後笑說，「你知道我是怎麼知道他是誰的嗎？那個7億5千萬！我當時在廚房，看見電視上跑馬燈寫著『7億5千萬美元』，我還以為那是打錯字。」

大谷翔平在2023年休賽季與道奇簽下這份10年合約，成為當時全球職業運動史上最高總值合約。這份合約不僅金額驚人，更令人稱奇的是，大谷主動選擇延遲領薪。他短期內實領年薪僅約200萬美元，剩餘薪資將分期支付，讓球團保留薪資空間，能圍繞他打造更具競爭力的陣容。