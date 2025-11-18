大谷翔平「巨額延後支付合約」再惹議　恐成明年封館最大導火線

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

道奇隊大谷翔平那份被稱為「史上最複雜」的巨額延後支付合約，正再次被搬上檯面，被視為可能引爆明年球季後 MLB 勞資談判、甚至導致封館的導火線。美國專業媒體《Dodgers Way》日前提出「稅務漏洞疑義」，《Sporting News》等媒體也跟進報導，使得討論迅速擴大——甚至有人開始擔憂：「大谷會成為代罪羔羊嗎？」

《Dodgers Way》直指大谷合約存在潛在問題，引發廣泛議論。今年率道奇完成二連霸、並再次拿下國聯 MVP 的大谷，雖在場上貢獻卓越，但該媒體警告，「若明年休賽季出現封館，大谷與道奇的延後支付合約將成為最大爭點之一。」

大谷與道奇簽下 10 年 7 億美元合約，其中 97％約 6.8 億美元延後至 2034～2043 年支付。 2033 年前，道奇每年實際支付僅約 200 萬美元。 這讓道奇能有效避開豪華稅，把更多資金用於補強；而大谷則能在未來一次領取巨額收入。

此外，這份合約還被揭露存在著能避開加州高額所得稅（13.3%）的「稅務漏洞」。若大谷在合約期滿後搬離加州，他延後領取的收入有可能不被課徵加州州稅。這點已引起加州議會高度警戒，多家美媒也曾跟進報導。

▲ 大谷的合約手法一方面被讚為「革命性創舉」，但 MLB 各隊老闆之間也仍充滿不滿聲浪，如「道奇的獨占利益」、「這會成為最糟糕的示範」。（圖／達志影像／美聯社）

現行的 MLB 勞資協議（CBA）將於 2026 年底失效。球隊老闆端強力推動薪資上限制度，而球員工會預料會如以往般強烈反對。因此，美媒普遍認為 MLB 有「極高機率」發生自 1994 年以來的首度封館。

在此敏感時刻，《Sporting News》指出：「大谷有可能成為代罪羔羊。他與道奇簽下的延後支付合約，可能被視為破壞聯盟競爭平衡的象徵，成為批判第一箭靶。」

事實上，大谷的合約手法一方面被讚為「革命性創舉」，但 MLB 各隊老闆之間也仍充滿不滿聲浪，如「道奇的獨占利益」、「這會成為最糟糕的示範」。

《Sporting News》也指出，「問題不只是大谷的合約，道奇已在多份大型合約上採取相似的延期方式，形成其他球團無法追隨的局面。」就公平性而言，老闆間的討論必然越演越烈。

大谷本人並無任何「過錯」。延後支付方式在 MLB本來就是合法可行的制度，任何球員若有需求都能選擇。球員工會也明確表示「將持續支持，以保護球員權益」。然而，大谷身為聯盟頂級巨星，可能被迫成為改革討論的象徵。