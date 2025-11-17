用全壘打送別親人　金周元韓日戰驚天追平轟有洋蔥

▲金周元。（圖／截自KBO官方YT頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

韓日戰16日再度交手，金周元在9局下面對日本隊終結者大勢，掃出驚天追平砲。他賽後表示，這支全壘打是向阿公好好道別的一擊。

金周元在與太田的大膽對決中，一棒轟出全壘打，擊球瞬間便已確信球會飛越全壘打牆。他在KBO已連續三季達成雙位數全壘打，是公認具備長打能力的游擊手。前一戰也敲出安打，提前暖身。在代表隊只差一個出局數就要吞下韓日戰11連敗的絕境中，他的這一棒堪稱全場最戲劇性的瞬間。

韓日戰開戰前得知阿公過世，金周元表示：「抵達日本的隔天收到消息。爸媽跟我說『不要想太多，先專注比賽』。但因為無法親自送阿公最後一程，所以覺得必須用我的表現來送別阿公。我更加投入比賽，把所有的一切都傾注進去，最後一打席能有好結果……覺得真的有好好送阿公走。」

壓下喪親之痛、全力投入代表隊賽事的金周元，也成功在明年3月WBC前展現存在感。他的這支全壘打，不僅追平比數，更是一份獻給天上外公的最後禮物。

當天擔任 MBC 轉播特別球評的「終結者傳奇」吳昇桓也說：「我在球員時期曾被金周元打過兩支全壘打。」早已認可他的長打能力，而這份期待，也在東京巨蛋完全兌現。