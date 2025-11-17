韓國2戰23保送！吳昇桓講重話　韓媒憂WBC投手控球成致命傷

▲韓國國家隊。（圖／截自KBO官方社群）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國旅美打者金河成、巨人外野手李政厚、道奇內野手金慧成，被視為韓國隊明年3月世界棒球經典賽（WBC）的最強補強。然而韓媒直言，這三位大聯盟等級球星絕非「萬能解方」，韓國隊真正的隱憂仍是投手群的控球問題。

韓國隊在 15、16 日於東京巨蛋與日本隊進行交流賽，首戰以 4 比 11 慘敗，次戰 7 比 7 戰成和局。自 2015 年世界12強準決賽後，韓國已經 10 年不勝日本、苦吞 10 連敗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然球隊戰績不佳，但打線表現不乏亮點。安賢民連續兩戰開轟，展現十足國際賽潛力；即將投入美職入札的宋成文也連兩戰敲出關鍵長打；16 日比賽金周元在 9 局下兩出局時砲轟追平。韓國隊還上演雙盜、精彩守備，整體野手表現可圈可點。

真正讓韓國隊陷入苦戰的，是投手群連兩戰共送出 23 次四死球──首戰 11 次、次戰 12 次，其中包含 4 次保送逼回分。雖然韓職投手兩年來適應 ABS（自動好壞球系統），此次因重回人工主審而不適應，加上首次踏上能容納5萬人的東京巨蛋，心理壓力可想而知，但韓媒仍痛批：「日本投手在相同條件下，更能掌控球數，也更敢投邊角。差距明顯不是一天造成。」

韓國 SBS、MBC 球評也一致點名投手問題，其中前韓、美、日共計 549 救援的傳奇終結者吳昇桓更直言：「該忘的要忘，但投手這種四死球太多的比賽，絕不能忘記。」

明年 WBC 即將在 3 月開打，韓國隊將於 1 月赴塞班啟動首波集訓，之後前往各球團春訓，再到沖繩進行第二階段合訓。總教練柳志炫也透露，屆時有望召回金河成、李政厚與金慧成，加上旅美重砲瓊斯（Jemai Jones），打線戰力將大幅升級。但韓媒仍憂心：「如果投手群在投手丘上於不該失分的時候給了對手機會，那麼無論野手戰力再怎麼強，整體比賽內容都不會有戲劇性的提升。韓國代表隊帶著從東京巨蛋看見的重要課題，返回首爾。」