對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

▲金周元9下追平轟。（圖／翻攝自X／Daily_Online）

記者胡冠辰／綜合報導

日韓交流賽16日在東京巨蛋進行的第二戰中，日本隊以7比7與韓國隊戰成平手，原先已累積的日韓戰10連勝紀錄因此止步，和局收場。

被寄予期待的中日龍新秀左投金丸夢斗此役擔任先發，前兩局未失分，但第3局開始受到韓國打線強烈攻勢；朴海民敲出二壘打、兩次四壞球形成滿壘後，第3棒宋成文擊出兩分打點安打，雖然金丸隨後三振第4棒韓東熙，但在該打席最後一球時遭對手成功執行戰術，使日本單局失掉3分。

0比3落後的日本於4局上立即反撲。森下翔太率先敲出二壘安打，隨後牧秀悟與岸田行倫獲得四壞填滿壘包；緊接著佐佐木泰擊出適時安打追回1分，石上泰輝與五十幡亮汰連續選到四壞球，日本單局攻下3分，追成3比3。

4局下日本改由西口直人上場接替，但他讓對手擊出安打與觸身球後，被第一棒申民傑敲出適時安打，韓國再度以4比3取得領先。

5局上，森下與牧連續獲得四壞球，西川史礁再以內野安打擠成滿壘；佐佐木選到四壞球讓日本追平比分後，石上擊出兩分適時安打，日本反以6比4超前。

日本於5局啟用松山晋也、6局派出隅田知一郎，兩人皆成功壓制韓國打線未再失分；然而7局下，高橋宏斗出現控球不穩送出3次保送，讓朴東元擊出高飛犧牲打追回1分，朴海民隨後擊出中間安打，但五十幡從中外野精準回傳刺殺二壘跑者，化解韓國追平威脅。

8局上，日本再度在滿壘情況下由森下選到四壞球取得本場第7分；不過8局下，高橋宏斗被安炫旻擊出陽春砲，韓國把比分追到6比7。

日本帶著1分領先進入9局，由大勢關門。他先解決兩名打者，但第3名打者金周元敲出追平陽春全壘打，讓比賽最終以7比7和局收場。

