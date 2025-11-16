李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

▲李珠珢前往日本替日韓交流賽應援。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）



記者楊庭蒝／綜合報導

東京巨蛋近日舉行日韓棒球交流賽，南韓啦啦隊隨隊應援，場邊魅力成為關注焦點，其中同時效力中華職棒富邦悍將的「百萬粉女神」李珠珢（Lee Joo-yeon），以甜美笑容掀起日本球迷熱議，相關畫面也在社群上瘋傳。然而，她在離場時疑似遭男粉絲近距離騷擾，令大批粉絲相當憤怒。

據《Full-Count》等日媒報導，此次日韓交流賽為備戰明年世界棒球經典賽而舉辦，南韓隊特別派出啦啦隊站在左外野帶動氣氛。轉播畫面多次捕捉到李珠珢活力十足的應援，瞬間吸引日本球迷目光，社群平台湧入「太可愛了吧」「這是天使嗎？」等稱讚聲，有人直呼「韓國啦啦隊水準太高了」「多拍一點！」。日媒也特別指出，李珠珢在Instagram坐擁逾131萬追蹤，是韓國最具人氣的啦啦隊成員之一，去年轉戰富邦悍將時同樣曾掀起討論。

不過，熱烈關注中卻意外出現不愉快插曲。賽後畫面顯示，李珠珢與其他南韓啦啦隊成員沿著觀眾席階梯離場時，周圍並沒有工作人員開道，一名身穿藍色牛仔外套的男子突然靠近，試圖在她身旁自拍。被對方忽略後，男子竟伸手碰觸她的肩膀，李珠珢表情瞬間尷尬並立刻加快腳步。

男子仍未停止行為，緊貼在她身後跟隨，距離近到讓她回頭警覺查看。相關畫面曝光後引發台灣、日本球迷怒火，痛斥「禮貌跟尊重呢？」「超噁心」「真粉絲不會這樣做」「基本尊重很難嗎？」也有網友指出，該男子疑似日本人，過去曾多次在球場跟拍不同啦啦隊成員。

