運動雲

>

李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

▲李珠珢 。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

▲李珠珢前往日本替日韓交流賽應援。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

記者楊庭蒝／綜合報導

東京巨蛋近日舉行日韓棒球交流賽，南韓啦啦隊隨隊應援，場邊魅力成為關注焦點，其中同時效力中華職棒富邦悍將的「百萬粉女神」李珠珢（Lee Joo-yeon），以甜美笑容掀起日本球迷熱議，相關畫面也在社群上瘋傳。然而，她在離場時疑似遭男粉絲近距離騷擾，令大批粉絲相當憤怒。

據《Full-Count》等日媒報導，此次日韓交流賽為備戰明年世界棒球經典賽而舉辦，南韓隊特別派出啦啦隊站在左外野帶動氣氛。轉播畫面多次捕捉到李珠珢活力十足的應援，瞬間吸引日本球迷目光，社群平台湧入「太可愛了吧」「這是天使嗎？」等稱讚聲，有人直呼「韓國啦啦隊水準太高了」「多拍一點！」。日媒也特別指出，李珠珢在Instagram坐擁逾131萬追蹤，是韓國最具人氣的啦啦隊成員之一，去年轉戰富邦悍將時同樣曾掀起討論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，熱烈關注中卻意外出現不愉快插曲。賽後畫面顯示，李珠珢與其他南韓啦啦隊成員沿著觀眾席階梯離場時，周圍並沒有工作人員開道，一名身穿藍色牛仔外套的男子突然靠近，試圖在她身旁自拍。被對方忽略後，男子竟伸手碰觸她的肩膀，李珠珢表情瞬間尷尬並立刻加快腳步。

男子仍未停止行為，緊貼在她身後跟隨，距離近到讓她回頭警覺查看。相關畫面曝光後引發台灣、日本球迷怒火，痛斥「禮貌跟尊重呢？」「超噁心」「真粉絲不會這樣做」「基本尊重很難嗎？」也有網友指出，該男子疑似日本人，過去曾多次在球場跟拍不同啦啦隊成員。

 

關鍵字： 李珠珢啦啦隊騷擾事件棒球交流賽東京巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

NBA調查賭博案！湖人逾10名員工交出手機　包含詹皇兩親信

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

夏威夷別墅官司延燒！大谷翔平遭控不當施壓　陣營不排除反向提告

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

黑豹旗／秀峰許宸緯3年進步26公里飆到150！受蘇嵐鴻激勵再躍進

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

熱門新聞

樂天桃猿戰力外名單最快下周公告　曾仁和確定離隊

馮健庭「野球人生終了」惹誤會！　桃猿首波戰力外名單5人成形

韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」

彭政閔冬盟執教首勝！被陽柏翔快腿嚇到：以為碼錶按太快

庫明加外還有1勇士主力恐被交易　灣區追戴維斯可能性曝

35轟29盜震撼小聯盟！瓊斯強勢崛起　洋基2026外野布局掀變動

讀者回應

﻿

熱門新聞

1猿釋出5人！包括前大聯盟投手曾仁和

2桃猿首波戰力外名單5人成形

3韓媒怒批國家隊就是「實力不足」

4彭政閔冬盟首勝！看陽柏翔快腿驚呆

5庫明加外還有1勇士主力恐被交易

最新新聞

1李珠珢遠征日本疑遭「近距離吃豆腐」　球迷氣炸

2末節致命失誤！海神不敵攻城獅吞6連敗

3統一獅回應網羅曾仁和可能

4約基奇12戰7度大三元金塊7連勝

5字母哥幫湖人菜鳥討回「首分球」　

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

兄弟3自培投手加入冬盟　彭政閔點名20歲潛力左腕拚明年合約

彭政閔期待余謙冬盟磨練投出身價：不希望只能在這看到他

台灣山林穿棕紅球衣亮相！彭政閔笑說像樂天：希望延續他們氣勢

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【買錯火車票】婦被拉下車：救命啊救命啊救命啊救命啊

蔡阿嘎地獄哏火力全開！　粿王、館長都被點名

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

直接帶「台灣老婆們見家長」 銀赫被希澈虧：花心鬼XD

【義大利披薩老闆】拍片公審16名台灣遊客，他道歉：我愛台灣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366