約基奇12戰7度大三元金塊7連勝　布勞恩受傷預計休養6周

記者游郁香／綜合報導

丹佛金塊3屆MVP約基奇（Nikola Jokic）持續火燙狀態，他今（16）日繳出27分、12籃板、11助攻的大三元，率隊以123比112擊敗明尼蘇達灰狼，收下7連勝。不過，金塊也傳出傷兵陰霾，兩名先發布勞恩（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）雙雙受傷，布勞恩預計得休養6周。

金塊雖在上半場以55比60落後，但下半場扭轉了局面，反超比分並拉開差距。除了約基奇開季12場比賽第7度完成大三元，另外3名先發小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、戈登（Aaron Gordon）與莫瑞（Jamal Murray）也都各拿下23分，其中戈登抓下10籃板、莫瑞送出12助攻。

▲▼金塊約基奇、布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲約基奇轟下27分、12籃板、11助攻大三元，率金塊收下7連勝。（圖／達志影像／美聯社）

灰狼方面，「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）與藍道（Julius Randle）各得26分，但球隊4連勝最終止步。比賽第3節尾聲還出現一個插曲，場邊統計系統一度當機，官方數據直到賽後幾小時才出爐。

金塊豪取7連勝，但傷病仍是最大隱憂。球團昨日宣佈，24歲先發後衛布勞恩被診斷出左腳踝扭傷，預計將缺陣6周，並在那之後接受復檢。

布勞恩是在13日對洛杉磯快艇的比賽首節，與3屆得分王哈登（James Harden）發生碰撞後扭傷。他當時嘗試帶傷作戰，最終仍退場休息，球隊於半場時正式宣佈他不再上場。

▲▼金塊約基奇、布勞恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲布勞恩左腳踝扭傷，至少將缺陣6周。（圖／達志影像／美聯社）

這位4年級後衛本季先發11場，場均能貢獻11.4分、4.4籃板、3助攻。布勞恩生涯迄今僅缺席9場例行賽，但這次傷勢可能讓他錯過超過兩倍場次，其中包括對灰狼的聖誕大戰。

除了布勞恩外，另一名先發側翼強森同樣在對快艇之戰首節因右手肱二頭肌拉傷退場。金塊短時間內折損兩名先發，考驗球隊的板凳深度與調整能力。

關鍵字： NBA丹佛金塊約基奇布勞恩強森明尼蘇達灰狼

