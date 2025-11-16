運動雲

薪資仲裁剩兩年、交易價值高　紅雀多諾萬成洋基道奇鎖定選項

▲多諾萬（Brendan Donovan）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

儘管紐約洋基目前在中線內野上看似人手齊全，但球隊持續著眼於提升整體陣容深度；《MLB.com》記者費桑德（Mark Feinsand）近日指出，洋基跟聖路易紅雀明星內野手多諾萬（Brendan Donovan）有過聯繫，並透露他「很可能在這個休賽季被交易」。

多諾萬將於明年1月年滿29歲，還有兩年薪資仲裁資格，預計在2027年末成為自由球員；紅雀本季戰績僅78勝84敗、排名國聯中區第4，球團正著手調整，因此他被視為最可能被釋出的主力球員之一。

費桑德指出：「多諾萬還有兩年的薪資仲裁資格，目前也吸引了大量興趣，看來很可能被交易；洋基、道奇、皇家與守護者都被認為是潛在的落腳處。」

《ESPN》記者Jeff Passan更特別將克里夫蘭守護者與多諾萬點名連結，而洋基與守護者過去6年3度在季後賽交手，且洋基均成功淘汰對手，兩隊之間的競爭意味濃厚。

洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）目前因肩傷修復手術至少要缺陣至明年5月，球隊對於讓卡巴列羅（Jose Caballero）天天扛下游擊工作仍有所顧慮，而頭號新秀隆巴德（George Lombard Jr.）最快也要兩年後才能成為固定主力。

在此情況下，多諾萬的價值更為凸顯。他不僅能守二壘與游擊，還是左打者，與沃爾普、卡巴列羅形成互補；他生涯面對右投OPS為.812，2025年10支全壘打有8支是對右投擊出，面對右投OPS高達.853。

若洋基無法與現任二壘手奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）談妥長約，多諾萬也被視為二壘的可行替代方案。

