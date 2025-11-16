運動雲

鵜鶘開季2勝10敗還創NBA最慘紀錄　主帥格林遭閃電開除

▲▼紐奧良鵜鶘開除主帥格林、怪物狀元威廉森、普爾掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林開季帶隊2勝10敗，遭鵜鶘火速開鍘。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

紐奧良鵜鶘開季僅取得2勝10敗，球團今（16）日宣布解僱總教練格林（Willie Green）。這位執教第5年的教頭在戰績低迷、傷兵連連的情況下難逃責任，助理教練博雷戈（James Borrego）將暫代帥印。

開季2勝10敗慘況　鵜鶘進攻、防守都在聯盟倒數

格林的命運早在開季連吞6敗時就幾乎註定。球隊明星前鋒威廉森（Zion Williamson）因腿筋傷勢只出賽5場，這已是他連續第4個賽季受困於同樣問題。

根據《ESPN Research》統計，鵜鶘成為NBA史上首支在開季「前6場比賽中有3場輸30分以上」的球隊，同時也是隊史首次在賽季前5戰連續讓對手得分都超過120分。

目前紐奧良正陷入4連敗，包括前役以104比118不敵湖人，全隊進攻與防守效率雙雙跌入聯盟倒數前5。

▲▼紐奧良鵜鶘開除主帥格林、怪物狀元威廉森、普爾掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

▲怪物狀元威廉森（左）再度受困傷勢，新加盟的普爾（右）也掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

球團發聲明：艱難但必要的決定

鵜鶘籃球營運執行副總裁杜馬斯（Joe Dumars）發表聲明指出，「經過審慎評估，我們做出了艱難的決定，更換總教練。我對格林懷有最高敬意，感謝他對球隊與紐奧良社區的付出，祝福他與家人未來一切順利。」

格林於2021年自鳳凰城太陽教練團轉任鵜鶘主帥，5年執教共拿下150勝190敗，期間兩度率隊闖入季後賽，上季更締造49勝，但仍在首輪被奧克拉荷馬雷霆橫掃出局。如今，他的鵜鶘生涯正式畫下句點。

傷兵連環爆　格林難為無米之炊

鵜鶘開季傷兵不斷，格林幾乎無法以完整陣容應戰。當威廉森健康時依舊是聯盟頂級球員，繳出場均22.8分、6.8籃板、4.6助攻、2抄截，但他自11月4日以後便再度高掛免戰牌，他過去3季有兩季出賽場次在30場以下。

此外，新加盟的普爾（Jordan Poole）因左大腿拉傷缺陣多場，主控莫瑞（Dejounte Murray）仍在從阿基里斯腱撕裂傷勢中復健。即便球團在休賽季積極補進兩位前勇士冠軍球員普爾與中鋒魯尼（Kevon Looney），但傷勢與磨合問題仍令戰力支離破碎。

▲▼紐奧良鵜鶘開除主帥格林、怪物狀元威廉森、普爾掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鵜鶘開除主帥格林，將由博雷戈接任臨時總教練。（圖／達志影像／美聯社）

沒有2026首輪籤　球隊更需贏球

鵜鶘在今年選秀夜送出2026年無保護首輪籤給老鷹，換得第13順位並挑中新秀奎恩（Derik Queen）。奎恩近期表現亮眼，而第7順位的菲爾斯（Jeremiah Fears）也已先發登場。

不過，球隊又將另一枚2026首輪籤交易給溜馬換取2025年選秀權，使得鵜鶘在2026年完全沒有首輪籤，使得他們在戰績上更無擺爛空間。

博雷戈暫接帥印　任務：止血＋重整士氣

臨時總教練博雷戈過去曾執掌夏洛特黃蜂，並在2024年入選湖人與騎士總教練遴選名單。他被視為戰術靈活且擅長培養年輕球員的教頭，球團期望他能暫時穩住軍心。

接下來幾周，鵜鶘將在杜馬斯領導下重新評估球隊方向。如何在傷兵壓力下重建防守、激發士氣，將是博雷戈的首要任務。

