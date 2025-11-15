「到現在還會怕他」李勛傑笑談振總嚴格指導　也感謝古久保特調

▲李勛傑。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／高雄報導

樂天桃猿本季奪下挑戰賽、闖進台灣大賽，李勛傑是意外竄出的戰力。他受訪時坦言，這一年對他來說充滿驚喜，從站穩一軍、進入挑戰賽，再到親身參與台灣大賽，「真的完全沒有想過。」面對球季結束後古久保健二總教練與二軍守備統籌教練陳瑞振不續約，他也感性表示非常感謝兩位教練對他的啟蒙與幫助。

李勛傑坦言，今年對他來說幾乎每天都難忘，「有高潮也有低潮，也試過很多東西，有好有壞，但今年真的有很多人幫助我、照顧我。」

去年首次打冬盟後，他意外在今年開季名單中占有一席之地，逐步站穩外野位置。他說，「去年的冬盟真的學到很多，尤其對到日本球隊，細節真的很多，也讓我看到人外有人、天外有天。」

李勛傑笑說，最意外的是收到進挑戰賽、甚至台灣大賽的通知，「我第一個想法是自己太菜、經驗不夠，應該不會被帶進去。」沒想到球隊反而帶了不少年輕選手投入大賽。

被問到古久保是否特別交代什麼？李勛傑說，「阿公沒有多說什麼，那種時候反而不用講太多，對我們年輕球員來說也是一種考驗。」

談到球季結束後古久保卸任總教練，李勛傑語氣帶著不捨，「阿公今年真的教了我很多，很多動作他都親自示範給我看，告訴我要怎麼做。」身為選手，無法左右球團決定，能做的是把教練的指導記在心裡。

同樣不再續約的陳瑞振曾在二軍帶過李勛傑，對他的守備成長影響巨大。李勛傑不好意思地說，「振總（陳瑞振）大家都說他兇，實際看到的確是。但他其實是很好的人，很嚴肅、要求很多，但只要你願意問，他就會全部教你。」

李勛傑說，振總在他剛進職棒時就相當看好他，也親自協助修正他的守備，「他那時候就跟我說，不要被單一守位限制住，可以多嘗試。」

他坦言至今仍敬畏振總，「到現在還是會怕他」，但非常感謝對方的嚴格與耐心。

連兩年入選冬盟，李勛傑透露這次是自己主動希望參加，「去年讓我學到很多，我希望再往上一層樓。」

至於守備位置，他說自己內外野都可以，「交給教練團安排，恰哥（總教練彭政閔）也有問我是不是會守外野，叫我隨時準備好。」