古久保坦言意外遭撤換：為何是這時間點？今離台球員大陣仗送機力挺

▲ 古久保健二離台受訪：盼再為台灣棒球盡力 談不續約「時間點比較意外」 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

樂天桃猿總教練古久保健二突遭撤換，今上午搭機離台返日，現場多名球員自發前往機場送行。面對外界關注，古久保坦言「真的很感動」，並表示若未來仍有機會，他願意再度回到台灣執教。

談到明年是否有機會重返台灣執教，古久保表示，「如果有那樣的邀約、我也下定決心的話。因為我真的很喜歡台灣的人，為了台灣棒球，如果能盡一點棉薄之力，我會非常開心。」

他強調四年來在台灣累積的感情深厚，「遇到最棒的夥伴、最棒的朋友，想到這些真的快哭了。」

多名選手、後勤團隊人員到機場送行，包括隊長林立、資深老將林泓育與林智平、陳冠宇、朱承洋；休賽季轉戰味全龍的朱育賢，以及球團顧問沈鈺傑、防護員及翻譯等人皆到場陪同，不少一軍主力也特地現身替阿公送行。

眾人還換上繡有古久保健二「 Kenji」名字的特製T恤，沿途笑稱自己是「健二旅行團」，在溫馨的歡笑中為他送上最深的祝福。

古久保直言，「這四年來遇到的夥伴真的太棒了，說感動不如說是滿滿的喜悅。我非常感謝大家，也期待他們未來會有更活躍的表現。」

對於這次球團不續約引發的軒然大波，連球迷都替他抱不平，古久保特別向球迷致意，「讓大家擔心了，真的非常抱歉，也很感謝大家的心意。」

他也說明教練是「一年一簽」的制度，「球隊若決定不續約，也沒辦法。」

古久保也特別向球迷喊話，「希望大家不要因此討厭桃猿的選手。未來也希望持續為他們加油，不只是樂天，希望球迷能繼續支持台灣棒球。」

被問到是否對球團不續約感到驚訝，古久保坦言，「多少還是有點驚訝，內心想法是『為什麼是這個時間點？』」

他也表示自己在五、六支球隊待過，對於合約制度並不陌生，「公司做出的決定沒辦法，我們不能因為不想接受，就要求球隊一定要跟我們簽約。」

今天來送機的球員們，相約一月要到日本找阿公「烤肉」，對此古久保笑說：「叫我準備烤肉嗎？我來找找地方啦。只是會很冷喔。」