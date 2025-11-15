運動雲

肩傷史不減吸引力！小熊鎖定教士金恩　視為新賽季「最關鍵補強」

▲金恩（Michael King）。（圖／記者胡冠辰攝）

金恩（Michael King）。（圖/達志影像/美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今年冬天預計將在自由球員市場上積極補強先發投手，根據《Chicity Sports》報導，球團目前正「高度關注」聖地牙哥教士先發右投金恩（Michael King），並將他列為本次休賽季最重要的潛在補強目標之一。

報導提及，小熊今年冬天勢必會在先發投手補強上有所動作，除了外界盛傳有興趣網羅前隊內頂級新秀西斯（Dylan Cease），以及被媒體點名的日本投手今井達也之外，太空人左投瓦爾迪茲（Framber Valdez） 也曾被提及是契合小熊需求的選項。

但多數球界人士認為，小熊更有可能選擇從2026年自由市場的第二層先發投手群著手，以較少的金額與較短的合約，投注在具前段先發天花板但風險較高的投手，以符合球團一貫的運作模式。

在此脈絡下，《The Athletic》日前報導小熊對金恩高度感興趣的消息，便顯得格外合理；《The Athletic》記者Sahadev Sharma和Patrick Mooney在報導中指出：「金恩是小熊雷達上的另一名投手，他們將其視為健康時具有巨大上限的先發，小熊先前在簽下泰榮（Jameson Taillon）與博伊德（Matthew Boyd）等自由球員時，也曾特別看重其工作倫理、智慧及投球觸感等特質。」

金恩的右肩在今年出現問題，使他在聖地牙哥教士僅先發15場；從處理模式上，小熊可以參考他們今年對索洛卡（Michael Soroka）的調整，索洛卡在小熊於交易大限得到他後幾乎立刻因肩傷進入傷兵名單，但在球季末，索洛卡對投球機制做了一些細微調整，球速也提升回接近巔峰的水準。

報導還提及，小熊在去年交易大限時就曾詢問過金恩的可交易可能性；而金恩在本季結束後，拒絕了與教士之間的1500 萬美元共同選項，且預料也將拒絕球隊開出的 2200 萬美元合格報價，確定將正式投入自由市場。

金恩在 2025 年受到右肩神經問題與之後的膝傷困擾，全季僅投15場先發、73.1局、3.44 ERA；然而在 2024 年，他從牛棚轉任先發的第一個完整球季中，曾繳出 173.2 局、2.95 ERA 的優秀數據，展現具頂尖輪值能力的高上限。

若小熊未能簽下金恩，球團仍可能尋求其他具有類似特質的短約先發，包括：伍德拉夫（Brandon Woodruff）、凱利（Merrill Kelly） 、巴西特（Chris Bassitt）；其中，金恩是這批人裡最年輕、投球負荷最少的投手，因此被視為最具吸引力的目標。

