守護者2投捲操縱投球醜聞　美參院對MLB下最後通牒

守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）。



記者胡冠辰／綜合報導

美國國會近日將體育博彩風暴推上檯面。多名國會議員聯名致函MLB主席曼弗雷德（Rob Manfred），直指美國體壇正面臨「新的誠信危機」，要求聯盟就兩名克里夫蘭守護者投手遭控涉及投注與操縱投球案，作出詳細說明，並在12月5日前提交相關資料。

Emmanuel Clase was reportedly paid $7,000 for each ball he intentionally threw



這封信由負責監督職業體育的參議院商務、科學及運輸委員會成員發出；委員會在信中指出，相較於近年棒球界其他投注風波，此次圍繞守護者投手克拉塞（Emmanuel Clase）與奧提茲（Luis Ortiz）的指控「明顯更為嚴重」。

根據聯邦檢察官指控，克拉塞與奧提茲涉嫌在多場比賽中「刻意操縱個別投球」，讓與他們勾結的博彩關係人可以在相關投注中大賺一筆；檢方已於週日正式起訴兩人，案件立刻在華府與體育圈引發震盪。

委員會主席克魯茲（Ted Cruz）與坎特威爾（Maria Cantwell）在信中點名質疑，MLB對此案的反應與偵測機制顯然出現漏洞；他們強調，根據指控內容，克拉塞的涉嫌行為可追溯至2023年5月，卻直到近兩年後才浮上檯面。

兩位參議員更將此次事件與前大聯盟球員馬卡諾（Tucupita Marcano）案例作為對照；馬卡諾在2024年因被查出對棒球進行投注而遭MLB終身禁賽。

他們在信中直言：「MLB是如何抓到馬卡諾並對他處以終身禁賽，卻在兩年間都沒發現克拉塞涉嫌操縱投球？」

信中接著強調比賽誠信的重要性：「比賽的誠信至關重要。MLB有充分的動機確保棒球比賽不受影響與操縱，但在這些最新發展之下，MLB必須清楚展現，自己如何履行責任，守護美國的國民運動。」

參議院商務委員會在信中提出多項要求，要求MLB必須具體回應，包括：MLB何時、以何種管道得知克拉塞與奧提茲的涉嫌行為；提交聯盟現行的投注與完整性相關政策文件，自2020年1月1日起，所有與投注相關調查的細節與紀錄。

委員會已明確設定期限，要求MLB在12月5日前提交相關資訊與文件，以便國會評估聯盟是否有足夠機制防止操縱比賽與違規投注；目前正等待聯盟正式回應。

在壓力之下，MLB也迅速宣布新措施。聯盟近日表示，其體育博彩合作夥伴已同意：所有涉及單一投球的投注，將設置200美元上限；禁止這類單球投注被納入連串投注中；MLB說明，這些做法是為了「降低透過單球投注可以贏得的金額，從而減少操縱投球的誘因」，藉此遏止類似事件再發生。