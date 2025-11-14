運動雲

道奇教頭羅伯斯：個人希望大谷不要參加WBC　尤其是投球

▲大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇總教練羅伯斯坦言，他個人希望大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希不要打經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今（14）日播出的 ABEMA 節目《早安羅伯斯》中接受專訪，談到明年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）時，表達了對隊上3位日本球星參賽的真實想法。

羅伯斯首先分享世界大賽結束後的近況，「我們辦了遊行，參加了幾場脫口秀，之後回家與家人一起慶祝。」身為沖繩出身的他也透露，「我很快就會去日本。」

隨後，話題轉向3位日本球員大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希是否出戰WBC的議題。他表示，「WBC對球員以及各自的國家都極為重要，是否參加是球員本人的決定。如果他們選擇參加，我們會全力支持。」

但他接著補充，「如果只談我的個人意見，我希望他們不要參加WBC。尤其是關於投球方面。」

▲▼大谷翔平與羅伯斯（Dave Roberts）慶祝奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯稱為保護大谷的健康，他個人不希望愛徒參加經典賽。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯解釋原因，「（山本）由伸本季投了很多局；（佐佐木）朗希剛從傷勢中復出；而（大谷）翔平則是從受傷中恢復後，又累積了大量投球局數。為了保護他們的健康，希望他們能好好休息，為2026賽季做好準備。」

大谷翔平今日獲選為國家聯盟最有價值球員（MVP），這是他繼在天使時期的2021年、2023年，以及轉戰道奇首年後的本季，生涯第4次、連續3年以全票當選MVP。

在獲獎後被問到是否參加WBC時，大谷回應說，「關於WBC，目前還無法直接與球團或個人方面進行具體交流，現在正等待與球團聯繫確認。大家大概都處於相同階段，我想這件事接下來就會逐步明朗化。」

